すみっコぐらしたちが森永ビスケットパッケージに！リラックマやたれぱんだの限定デザインも登場 | RBB TODAY

サンエックスの人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」と森永製菓の「森永ビスケット」シリーズがコラボした限定デザイン商品が発売される。

サンエックスユニバースが「森永ビスケット」シリーズ商品とコラボレーション

2025年9月中旬より順次発売される同商品は、パッケージにサンエックスユニバースのキャラクターたちが登場する特別仕様だ。

注目は食べ終わった後の楽しみ方で、空箱が工作キットに早変わりする仕組みとなっている。精巧なペーパークラフトで注目を集める「空箱職人 はるきる」が工作アイデアを提案し、キャラクターごとに異なるかわいい空箱工作ができる。

空箱が“遊び道具”に変身！はるきる氏の工作アイデア

工作対象は「マリー」「チョイス」「ムーンライト」「ブラックムーン」の各種で、パッケージの中面に工作の図面が印刷されている。同じビスケットでもそれぞれ2種ずつ異なるキャラクターコラボパッケージがあるため、全8種の空箱工作を楽しめる。特設サイトでは空箱3種を使った上級レベルの作品「宇宙船」の型紙もダウンロード可能だ。

さらに対象商品のレシート応募による期間限定キャンペーンも実施する。A賞はPayPayポイント1000円分（1万名）、B賞はキャラクターたちが描かれた特製ビッグクッション（100名）をプレゼントする。キャンペーン実施期間は2025年9月1日から2026年2月27日まで。A賞は対象商品1個購入で1口、B賞は3個購入で1口応募できる。

対象商品は「森永ビスケット」各種で、サンエックスコラボパッケージ以外の商品でも応募可能だ。