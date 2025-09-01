飯島直子、姉は中学校のマドンナ！「お姉ちゃんのおかげで守られた」 | RBB TODAY

8月30日放送の『人生最高レストラン』（TBS系）に女優の飯島直子がゲスト出演し、中学校時代の思い出や姉にまつわるエピソードを語った。

番組MCの加藤浩次から「子供の頃どうだったんですか飯島さんて？」と尋ねられると、飯島は「内弁慶でしゃべれない。でも家ではうるさいって感じ」と説明。加藤が「で、中学校になってヤンキーになるんですか？」と重ねて聞くと、「そうです」と即答した。さらに「（小学校の時）いじめられたりもしたので。泣いてるんだけど腹の奥で“いつか仕返ししてやる”っていう気持ちもあったんですよ」と当時を振り返った。

また飯島は「中学校に入学した時に、二つ上の姉がいるんですね。全然似てないんですけど、すごく可愛いんですよ」と実姉について紹介。続けて「当時、中学校の不良たちがうちのお姉ちゃんをすごい好きで。マドンナだったんですよ」「お姉ちゃんは不良じゃないんですよ。で、私が入学した時に“飯島の妹が入ってくるぞ！”って大騒ぎになって」とエピソードを披露した。さらに「中学校3年生のヤンキーたちがこぞって“飯島の妹を見に来たぞ！”って集まって。不良にもいじめられないし、お姉ちゃんのおかげで守られた感があったんですよ」と当時を振り返った。