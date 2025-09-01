サーティワン、“ミルキー”をイメージした限定フレーバーが登場！不二家「ペコちゃん」と初コラボ | RBB TODAY

サーティワン アイスクリームは9月4日から30日まで、不二家の人気キャラクター「ペコちゃん」との初のコラボレーションキャンペーン「PEKO with ICE CREAM」を実施する。

今年75周年を迎えるペコちゃんとのコラボでは、ミルキーをイメージした2種類の限定フレーバーを展開。「ミルキー ミルキー」は、コク深いミルキー風味アイスクリームとすっきりしたミルク味のシャーベット、バターオイルが隠し味の甘くとろけるミルキー風味リボンを組み合わせた。「ポッピングミルキー」は、サーティワンの人気フレーバー「ポッピングシャワー」とミルキーをイメージした濃厚なアイスクリームを融合させ、パチパチはじけるポップロックキャンディを加えた。両フレーバーとも420円で販売する。

ポッピングミルキー シングル・レギュラーサイズ 420円（C）2025 FUJIYA CO., LTD.

コラボ限定のダブルカップも2種類用意。A面は洋菓子店をイメージした背景にポッピングシャワーを持ったペコちゃんとボーイフレンドのポコちゃん、かわいいドッグをデザイン。B面はミルキーの包み紙をイメージし、サーティワンのアイスクリームが入ったコラボ感たっぷりのデザインとなっている。ダブルカップは510円から760円で提供する。

ペコちゃん＆ポコちゃん ダブルカップ シングル510円／レギュラーダブル 760円（C）2025 FUJIYA CO., LTD.

また、31Clubアプリ会員限定では、ダブルカップに「生ミルキー」が無料で付いてくる特典を実施。北海道産の練乳と生クリームで仕立てた新食感の生ミルキーは、口の温度でとろけるよう計算された特別な仕様だ。

生ミルキー（C）2025 FUJIYA CO., LTD.

その他、スモールサイズのアイスクリーム1個にホイップクリームとカラースプレー、ペコちゃんのチョコレートをのせた「ペコちゃん 生ミルキーサンデー」（580円）や、お好きなアイスクリーム8個を選べる「ペコちゃん&ポコちゃん アイスクリームセット」（2900円から3460円）、「ペコちゃん ハッピーフレッシュパック」（1900円）なども展開する。

ペコちゃん 生ミルキーサンデー 580円（C）2025 FUJIYA CO., LTD.

さらに、アイスクリームセットには、巾着ランチバッグとペコちゃん保冷剤が付属。対象商品購入者には全国31万枚限定でコラボ限定ステッカー4種類の中から1枚をランダムでプレゼントする。

巾着ランチバッグ（C）2025 FUJIYA CO., LTD.