IVE、カムバック初週から魅力MAX！音楽番組にバラエティまで圧倒的存在感を発揮 | RBB TODAY

IVEが、カムバック初週の活動を成功裏に終えた。

IVEは8月28日のMnet「M COUNTDOWN」を皮切りに、KBS2「ミュージックバンク」、MBC「ショー！K-POPの中心」、SBS「人気歌謡」に出演し、4thミニアルバム『IVE SECRET』のタイトル曲『XOXZ』のステージを披露した。

ステージ上のIVEは、幻想的でありながらも洗練された魅力を放ってファンの心を掴んだ。7月にベルリンとパリで「Lollapalooza（ロラパルーザ）」の公演を成功させた後ということもあり、卓越したビジュアルはもちろん、安定した生歌唱で観客を魅了し、完璧なステージ掌握力とともに、グローバルアーティストとしての底力を証明した。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

さらに『XOXZ』を直感的に表現するパワフルなポイントダンスに加え、低音のラップが圧倒的なインパクトを与え、ファンの熱い反応を引き出した。

（写真＝STARSHIPエンターテインメント）

また、レイは「ミュージックバンク」のスペシャルMC、イソは「人気歌謡」のMCとしても活躍。カムバックステージ紹介のためにインタビュー席に登場したメンバーとの愛らしい掛け合いを見せ、視聴者に印象を残した。

8月25日にリリースされた『XOXZ』は、複雑な感情を暗号のように感覚的に解きほぐした楽曲だ。『XOXZ』とはIVEが生み出した新造語で、「愛してる、おやすみ、そして夢の中で会おう」という意味を持ち、ウォニョンが作詞に参加して力を添えた。

最近IVEは音楽番組はもちろん、バラエティやウェブコンテンツにも精力的に出演し、カムバック活動を展開している。KBS2「新商品発売～コンビニレストラン」、MBC「撮るなら何する？」のほか、「NOPOGY」「町の友達カンナミ」「前科者」「Workman」などのウェブバラエティにも出演し、グループでもソロでも多彩な魅力を発揮した。

今後もIVEは、各種音楽番組やコンテンツを通じて新曲『XOXZ』の活動を続けていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

