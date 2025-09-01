“違和感”テーマの異色バーガーも！Netflix『ストレンジャー・シングス』＆『サンクチュアリ』コラボバーガーが登場 | RBB TODAY

9月5日より和牛バーガー専門店SHOGUN BURGERがNetflixの人気シリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」と「サンクチュアリ -聖域-」をテーマにした2種類のバーガーを販売する。

Netflixシリーズ「ストレンジャー・シングス 未知の世界 」「サンクチュアリ -聖域-」とのコラボレーションバーガー

「アップサイドダウンバーガー」は、「違和感」をテーマにした異色の一品だ。ハンバーガーにアイスクリームという常識を覆す組み合わせで、チーズとナッツを混ぜ込んだ塩味アイスが熱々の和牛ゴーダチーズパティと衝突する。冷たさと熱さ、甘さとしょっぱさが混在し、ブルーベリーとメイプルの不気味な甘みが追い打ちをかける。逆さまにしたバンズが「アップサイドダウン」を象徴するバーガーとなっている。

一方の「サンクチュアリバーガー」は、重厚かつ無骨な圧倒的存在感が特徴だ。ハーフサイズのバンズに和牛パティを贅沢に3枚重ねたトリプルバーガーで、肉の旨みを噛み締める圧倒的なボリューム感に、きゅうりとビーツのピクルスが鋭いアクセントを加える。一口ごとに「力強さ」を感じる、まさに「サンクチュアリ」を体現した唯一無二の味わいだ。

キャプション: Netflixシリーズ「サンクチュアリ -聖域-」コラボ「サンクチュアリバーガー」

販売期間は2025年9月5日から15日まで。渋谷店、麻布台ヒルズ店、TOKYU KABUKICHO TOWER店の3店舗で提供される。