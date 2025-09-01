「義勇さんに惚れた」韓国の美しき元新体操オリンピアン、『鬼滅の刃』キャラにメロメロ…花江夏樹ら訪韓イベント登場 | RBB TODAY

オリンピックにも出場した韓国の元新体操選手が、『鬼滅の刃』登場キャラクターにメロメロなようだ。

韓国では8月30日、ソウルの映画館CGV龍山（ヨンサン）アイパークモールで『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』に出演する日本人声優の訪韓レッドカーペットイベントが行われた。

イベントには竈門炭治郎役の花江夏樹、我妻善逸役の下野紘が出席。また『鬼滅の刃』を愛する韓国芸能人として歌手のキム・ソヒ（NATURE出身）、ソユ（SISTAR出身）、コ・ウリ（RAINBOW出身）、タル・スビン（Dal★Shabet出身）、ガールズグループのFIFTY FIFTY、シンガーソングライター兼ユーチューバーのUwho、ダンサーのHYOJIN CHOI、HONEY J、MONIKA、LIP J、俳優イ・ジョンヨクの、息子で高校生ユーチューバーのイ・ジュンス、オーディション番組『PRODUCE 48』に出演した歌手チェ・ヨンスなども登場した。

そんななか、同じくレッドカーペットに登場したソン・ヨンジェはイベント終了後に自身のSNSを更新。「あと2年をどうやって待つの…！」と本心を吐露するとともに、「義勇…に惚れた」と明らかにした。

（写真提供＝OSEN）ソン・ヨンジェ

公開された写真を見ると、ソン・ヨンジェが『鬼滅の刃』主要キャラクターである我妻善逸と冨岡義勇のパネルの間に立っている。スタイリッシュなブルーのミニスカートにグレーの二ット、ピンクのシャツ、チェーンベルト、ミニバッグを組み合わせたコーディネートで、右手をこちらに突き出すポーズも披露するなど“作品愛”を惜しげもなく見せていた。

（写真＝ソン・ヨンジェSNS）

韓国で8月22日より公開がスタートした『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、現地で空前の大ヒットを巻き起こしている。

韓国映画振興委員会の映画館入場券統合電算網が集計したところによると、同作は公開10日目の8月31日時点で通算観客動員数301万2116人を記録し、最短期間での300万人突破を達成した。これは2021年公開の前作『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の観客記録222万人を上回る数字だ。

◇ソン・ヨンジェ プロフィール

1994年5月28日生まれ。韓国・ソウル出身。身長165cm。元新体操選手で、2010年広州アジア大会では韓国人初の個人総合・銅メダルを獲得。その後も2012年ロンドン五輪個人総合5位、2014年仁川アジア大会・金メダル、2015年光州ユニバーシアード夏季大会・金メダル、2016年リオ五輪個人総合4位という結果を残した。2017年2月18日に引退を発表し、2019年3月から新体操教室LEAP STUDIOをオープン。現在は指導者兼CEOとして活動し、新体操の有望株発掘や育成に努めている。2022年8月、金融業界に務める9歳年上の一般男性と結婚。2023年8月に妊娠し、2024年2月20日に第一子となる息子の出産を発表した。

