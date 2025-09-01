日本の寿司店で“ググれ”暴言の屈辱体験を告白　日韓二拠点生活で話題の韓国女性芸人の告白 | RBB TODAY

お笑いタレントのイ・グクジュが、日本での生活中に経験した不快な出来事を明かした。

8月30日、イ・グクジュの公式YouTubeチャンネルには「韓国人の巫堂（ムーダン／シャーマン）の友達と一緒に日本の占い店へ行ってみた。イ・グクジュの結婚運＆仕事運…完全お得情報！海外の飲食店で良いサービスを受ける方法…」というタイトルの動画が公開された。

この動画でイ・グクジュは、親友のウンジ氏らとともに日本の占い店を訪問。日本人占い師はイ・グクジュの名前を見て「女王のような名前だ」と驚き、結婚運については「そもそも結婚の星がない。結婚できないわけではないが、仕事を優先するタイプ」と占った。

さらに「お笑いタレントでは家を買うのは難しい。他の職種、例えば製菓店やパン屋が合っている」とアドバイスし、イ・グクジュを困惑させる場面もあった。

その後3人は日本の飲食店を訪れた。日本語が堪能なウンジ氏が同席していたが、店主にメニューの説明を頼むと「わからなければGoogleで調べれば全部出てくる」と言い放たれ、ウンジ氏は不快感を示したという。

イ・グクジュは「私たちを観光客と見て、ぞんざいに扱ったんだと思う。言葉が通じなかったり、外国人だという理由でこういう態度を取る店もある」と苦い思いを吐露した。

（画像＝ユーチューブ）イ・グクジュ

しかし、料理が出てくると雰囲気は一変。イ・グクジュは「美味しければ許す」と笑顔を見せ、同行したウンジ氏に感謝の気持ちを伝えた。さらに隣のテーブルの客とも会話を交わし、「日本語をもっと勉強したい気持ちが強くなった」と明かすなど、持ち前の親しみやすさを発揮した。

イ・グクジュは今年4月、東京で9坪（約30㎡）のワンルームを借り、日韓の二拠点で生活を開始したことを明かしている。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】「メロンみたい…」韓国で最もグラマラスな女芸人

■【画像】イ・グクジュ、東京9坪ワンルームで一人暮らしのワケ

■【写真】韓国の美女芸人、ノースリーブの「役満ボディ」