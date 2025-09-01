露出度高すぎない？i-dle・ウギ、腰までざっくり開いた“背中丸見え”衣装にファン衝撃【PHOTO】 | RBB TODAY

i-dleのウギが、大胆な衣装でファンの視線を釘付けにした。

ウギは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真のウギは、背中が大きく開いたブラックのレザートップスにショートパンツ、そしてニーハイブーツを合わせたステージ衣装を披露している。腰までざっくりと開いたトップスからは透き通るような白い肌がのぞき、見る者を圧倒した。

この投稿を見たファンからは「背中がすごい」「美しすぎる」「スタイル抜群」「そんなに見せちゃって大丈夫？」といった反応が寄せられている。

（写真＝ウギInstagram）

なお、ウギが所属するi-dleは、10月3日に日本アルバム『i-dle』をリリースする予定だ。

◇ウギ プロフィール

1999年9月23日生まれ。本名はソン・ユチ。2016年、北京で開催されたCUBE公開オーディションを通じて入社し、2018年に(G)I-DLEのメンバーとしてデビュー。愛らしい犬顔が特徴で、デビュー当時は“イプトク妖精”（アイドルに興味がなくても推さざるをえない魅力を持つアイドルのこと）と呼ばれ、2021年版の「世界で最も美しい顔100人」で22位にランクインされた経歴を持つ。そんな可愛らしい顔とは裏腹に、スタイルの良さが際立つメンバーの一人だ。中国人メンバーだが韓国語も得意で発音も良く、韓国人と間違われるほどの実力を持つ。

