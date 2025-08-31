“満23歳で結婚”の韓国女優（45）、娘には「20代での結婚は絶対ダメ」と矛盾発言の理由 | RBB TODAY

女優イ・ヨウォン（45）の発言が話題だ。

8月28日、YouTubeチャンネル「チョ・ヒョナの平凡な木曜の夜」には、「家で寝転がってだけいたい、ちょっと風変わりなお姉さんの特別なお出かけ｜EP23｜イ・ヨウォン｜チョ・ヒョナの平凡な木曜の夜」という動画が公開された。

この日、結婚について聞かれたイ・ヨウォンは「私は早めにお嫁に行った」と語った。チョ・ヒョナが「どうしてそんなことができたの」と驚くと、「若かったからできたんだと思う。その時が満23歳だった。でも、もしその時に結婚できなかったら、友達と同じように今も結婚していなかったと思う。タイミングを逃すと難しい気がする」と答えた。

イ・ヨウォンは2003年に結婚し、1男2女の母でもある。「一番上の子は何歳？」という質問に「2003年生まれだから23歳。だから娘は驚くんですよ。“お母さんは私より1年早く結婚したの!?”と」と笑いながら答えた。

（画像＝ユーチューブ）イ・ヨウォン

続いてチョ・ヒョナが「長女もお母さんのように早く結婚するつもりはないの？」と尋ねると、イ・ヨウォンは「私は絶対にダメだと言っている。20代では絶対にダメ。せめて20代の間は自分のためだけに生きてほしい。結婚して子どもの母になれば、否応なくその子の母として一生を生きることになる。それをわざわざ早る必要はない」と自身の考えを伝えた。

さらに「将来、子どもたちが芸能人になりたいと言ったらどうする？」という質問には、「やりたいと言うなら自分の力でやること。私がこれまで生きてきて若い子たちを見ていると、“やりたいことがない”という人が多い。だからこそ、やりたいことをやってほしい」と話した。

（記事提供＝OSEN）

■【画像】中学生で初産を経験した韓国人女性

■【画像】“韓国留学中に監禁”され性暴行、妊娠・出産した女性がテレビに

■【写真】韓国タレント、“日本人彼氏”との理由を赤裸々告白