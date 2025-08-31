56歳でこの“板チョコ”腹筋、肉体が凄い！“韓国のマドンナ”オム・ジョンファが大胆に公開 | RBB TODAY

歌手／女優のオム・ジョンファが、鍛えられた腹筋を披露して話題だ。

8月28日、オム・ジョンファは自身のインスタグラムに「飲んでサーフィンに行きます」とコメントを添えて、鏡自撮りを投稿した。

写真には、自慢の肉体を収められている。今年8月に56歳になったとは思えない板チョコ、洗濯板のような腹筋が目を引く。

投稿を見たファンからは「やっぱりディーバ」「これが本物の“板チョコ腹筋”なんですね」「本当に憧れる」といった声が寄せられている。

（画像＝オム・ジョンファInstagram）

オム・ジョンファは現在放送中のGenie TVオリジナルドラマ『宝のような私のスター』に出演しており、ソン・スンホンと共演している。

（記事提供＝OSEN）

◇オム・ジョンファ プロフィール

1969年8月17日生まれ。1992年に映画『結婚物語』で女優デビューし、翌年には歌手活動もスタート。1997年のアルバム『後愛』のヒットで全盛期を迎え、色気を前面にしたコンセプトで次々とヒット曲を生み、“韓国のマドンナ”と呼ばれた。女優としても数々のドラマや映画に主演し、ヒット作多数。日本ドラマのリメイク版『結婚できない男』（2009年）でも主演を務めた。2010年には甲状腺ガンで手術を受けたことを公表。2022年のドラマ『私たちのブルース』で好演して注目を集めた。

