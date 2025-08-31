ふ、服着てる!? クォン・ウンビが錯覚ヌーディートーンで魅了！破格衣装に注目【PHOTO】 | RBB TODAY

クォン・ウンビが奇抜衣装で独特の魅力を披露した。

クォン・ウンビは8月28日にインスタグラムを更新。8月23、24日にソウル・延世（ヨンセ）大学の大講堂で開催した単独コンサートのオフショットなどを投稿した。

公開された写真のクォン・ウンビは、上半身を大胆に見せたホルターネックのヌーディートーンのトップスに、何重ものパールチェーンを合わせて華やかさを演出。さらに、ローライズデニムと組み合わせ、引き締まったウエストラインを強調している。

また、ゲスト出演したPENTAGONのフイとのツーショットなども公開した。

（写真＝クォン・ウンビInstagram）

ソウルでの単独公演を成功裏に終えたクォン・ウンビは、9月20日に台北、10月25日にマカオでツアーを続ける予定だ。

◇クォン・ウンビ プロフィール

1995年9月27日生まれ。2018年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。2014年に一度ガールズグループYe-Aのメンバーとして芸能活動を行っており、当時の芸名はカジュ。IZ*ONEではリーダーを務めた。端正な顔立ちでクールな印象を与える一方で、ネット上では「天然」や「ポンコツリーダー」と呼ばれたことも。IZ*ONE解散後、2021年8月に1stミニアルバム『OPEN』でソロデビューを果たした。

