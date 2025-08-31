フィギュア女王キム・ヨナ、白肌が一層輝く“氷上の美貌”に釘付け…黒ジャージSHOTに「大好きです」の声【PHOTO】 | RBB TODAY

“フィギュア女王”キム・ヨナが氷上で美貌を発散した。

キム・ヨナは最近、インスタグラムを更新。

自身がアンバサダーを務めるスポーツブランド「ニューバランス」のアカウントをタグ付けするとともに、黒いハートの絵文字をキャプションに綴り数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、8月27日に行われた2018平昌（ピョンチャン）記念財団主催の「PLAY WINTER フィギュアスケートアカデミー」当時のものだ。

同アカデミーに特別講師として参加したキム・ヨナは、韓国のフィギュア有望株に基礎強化やマンツーマンによるスピン指導を実施。自身に次ぐ五輪メダリストの輩出へ「選手生活では大変な時期も多いと思うけど、それを乗り越えて素晴らしい選手に成長してほしい」とエールを送っている。

そんな彼女は、白の二本線が特徴的な黒のジャージセットアップを披露。服装も相まってより一層白く映える美肌はさることながら、脚の長さが際立つスラリとしたスタイルも見せ、多くのファンを魅了していた。

（写真＝キム・ヨナInstagram）

投稿を目にしたファンからは、「永遠のミューズ」「大好きです」「顔ちっちゃ！」「いつも可愛い」「氷上の女神」「フィギュア女王の復活」などの反応が寄せられていた。

◇キム・ヨナ プロフィール

1990年9月5日生まれ。韓国・京畿道出身。身長164cm。元フィギュアスケート選手。2010年バンクーバー五輪金メダル、2014年ソチ五輪銀メダル、2009年と2013年の世界選手権優勝など、輝かしい成績を残し、韓国では“フィギュア女王”と呼ばれる。2014年2月に引退。引退後も高い人気を誇り、数多い人気女優を押さえてCM女王として君臨している。フィギュアスケート選手の強化・育成活動を続けており、ボランティア活動や寄付活動にも積極的だ。2022年10月、「Forestella」のメンバーであるコ・ウリムと結婚した。

■【写真】もはや別人…キム・ヨナの“ぱっちり”お目々

■【写真】キム・ヨナ、“整形疑惑”に口開く

■【写真】変化著しい？キム・ヨナの「顔の歴史」