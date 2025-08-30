『パラサイト』“美人奥様”チョ・ヨジョン、165cm・45㎏の体型管理がストイックすぎる…「ラーメンは年に1回」 | RBB TODAY

女優チョ・ヨジョンの徹底した体型管理が話題を集めている。

最近、チョ・ヨジョンはコメディアンのキム・スクと共にキャンプに出かけた様子をYouTubeチャンネル「キムスクTV」を通じて公開した。

この日、キム・スクが「今日は品格ある女優との出会いを用意しました」と紹介すると、チョ・ヨジョンは「招待してくださってありがとうございます」と挨拶した。

（画像＝「キムスクTV」）チョ・ヨジョン（左）とキム・スク

ウェルカムドリンクを味わっていた際、キム・スクが「おいしいでしょ？ 女優さんたちは砂糖がたくさん入ったものは好まないじゃない」と話すと、チョ・ヨジョンは「矛盾しているのが、飲み物に砂糖が入っているのは嫌いなのに、デザートは好きなんです」と打ち明けた。

さらにチョ・ヨジョンは「私は1年に1度だけと決めてラーメンを食べます」と語り、バッグからジャジャンラーメンを取り出した。するとキム・スクは「年に1度しか食べないのを、私と一緒に？」と驚いた様子を見せた。

特にチョ・ヨジョンは「長ネギのキムチも食べるの久しぶりです。弟が持ってきてくれると言っても、ジャジャンラーメンを食べたくなるかもしれないから持ってこないで、とお願いしています」と明かし、その徹底ぶりでキム・スクを驚かせた。

チョ・ヨジョンは先月にも驚くべき体型管理の秘訣を披露している。映画『ゾンビになってしまった私の娘』（原題）の宣伝で、BIGBANG・D-LITE（テソン）のYouTubeチャンネル「家テソン」に共演者らと出演した際、「私はシットコムでデビューしました」と語った。

（画像＝「家テソン」）1枚目チョ・ヨジョン（左）とユン・ギョンホ

すると俳優チョ・ジョンソクは「その前から実は人気ファッション誌の表紙モデルとして活躍していた」と補足し、俳優ユン・ギョンホも「本当に自己管理がすごい」と称賛。彼によれば、チョ・ヨジョンは地方撮影に行くと近くのスイミングセンターに登録するという。

ユン・ギョンホは「毎朝ランニングをして、さらに水泳もしていた」と明かし、チョ・ヨジョンのストイックさに感嘆。これに対しチョ・ヨジョンは「“継続のアイコン”みたいに言われますが、管理をしていない俳優なんていないじゃないですか」と照れた様子を見せた。

またチョ・ヨジョンは、バラエティ番組で「趣味はモッパン（食べる放送）を見ること」と語っており、「お腹が空いた時はモッパンを見ます。みんなたくさん食べるので、見ていると自分もお腹が満たされた気がして『もういいかな』と思えるんです。だからジャジャン麺のモッパンを見た後は、次にデザートのモッパンを見るんです」と明かした。

（記事提供＝OSEN）

◇チョ・ヨジョン プロフィール

1981年2月10日生まれ。1997年にモデル活動を開始し、女優としても活躍。端正な顔立ちから、デビュー当初から存在感を放っていた。1999年に放送されたMBCドラマ『人の気持ちも知らずに』を皮切りに、多種多様なジャンルの作品に出演。特に、KBSドラマ『ベビーシッター』で見せた演技が高く評価された。日本でも大ヒット作となった映画『パラサイト 半地下の家族』では上品だが騙されやすく能天気な性格の美人奥様ヨンギョを好演し、大きな反響を得た。

