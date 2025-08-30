胸元にほくろが…あだ名は“ゼニガメ”の元K-POPアイドル（34）、無防備な肉体を披露【PHOTO】 | RBB TODAY

Brave Girls（現BBGIRLS）出身のユジョン（34）が、グラマラスな魅力を見せつけた。

ユジョンは8月26日、自身のインスタグラムを更新し、複数の写真を投稿した。

公開された写真でユジョンは、深いVネックのベージュニットを着こなし、ボリューム感のあるスタイルを強調。長いストレートヘアを自然に垂らし、カメラを見つめる姿からは清純かつナチュラルな雰囲気が漂っている。

（写真＝ユジョンInstagram）

韓国では『ポケットモンスター』のゼニガメに似ているとされるユジョン。かつてはBrave Girlsのセンターを務め、グループ名がBBGIRLSに変わった後も抜群のルックスとスタイルで人気を博した。2024年にBBGIRLSを脱退して以降は、個人で芸能活動を続けている。

◇ユジョン プロフィール

1991年5月2日生まれ。韓国・ソウル出身。本名ナム・ユジョン。2016年にガールズグループBrave Girlsのメンバーとしてデビューした。グループは長年、ブレイクしなかったが、2017年3月にリリースした『Rollin'』が2021年になって遅れて大ヒットして話題に。2023年4月にグループ名が「BBGIRLS」に変更されたなか、2024年4月にグループ脱退した。プライベートでは、2023年9月に11歳年上の俳優イ・ギュハンとの熱愛を認めるも、約1年後の8月末に破局を発表した。

■【写真】ユジョン、圧巻グラマー体型際立つ大胆水着SHOT

■【写真】ユジョン、隙だらけの服から“胸元のホクロ”がチラリ

■【写真】ユジョン、レギンス姿で抜群のメリハリ美ボディ披露