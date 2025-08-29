『ホテルデルーナ』『涙の女王』OST歌手ポール・キム、日本進出へ…日本語SG『君に会い (Me After You) 』リリース！ | RBB TODAY

ドラマ『ホテルデルーナ～月明りの恋人～』や『涙の女王』のOSTを歌唱し、“感性ボーカル”として人気を集める歌手ポール・キムが日本に進出する。

所属事務所WHYESエンターテインメントによると、ポール・キムは本日（29日）に日本語シングル『君に会い (Me After You)』をリリースし、本格的な活動をスタートさせる。

9月1日に東京で開催される初の日本ショーケースはすでに全席完売しており、ポール・キムの日本進出に対する期待と関心の高さを証明している。

（写真提供＝OSEN）ポール・キム

『君に会い (Me After You)』は、2018年に発表された代表曲『Me After You』の日本語バージョン。落ち着いた低音ボイスとピアノの旋律が感性を刺激する楽曲で、今も韓国内外で広く愛され続けている。韓国の音楽配信サービスMelonでは「過去20年間で最も多くプレイリストに追加された曲TOP5」にも選ばれている。

シングルのカバーカットとミュージックビデオには、日韓両国で人気の女優兼モデル・三吉彩花が出演することが明かされ話題を集めた。ミュージックビデオは9月1日21時にYouTubeで正式公開される予定だ。

（画像＝WHYESエンターテインメント）

ポール・キムは日本進出について「ついにこの日が来ました。長い間望んできた日本での初シングルをリリースでき、とても嬉しいです。そしてこの曲でスタートを切れることを誇らしく思います。これからも素敵な音楽を届けられるよう努力しますので、ぜひ期待してください」とコメントした。

