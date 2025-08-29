NCT・ヘチャン、“神の自分”と対面？初ソロAL『TASTE』映画のようなトレーラー映像に注目 | RBB TODAY

NCT・ヘチャンの1stフルアルバム『TASTE』のトレーラー映像が公開された。

8月29日、NCTのYouTubeチャンネルを通じて公開されたトレーラー「TASTE OF SUN」は、“人間”ヘチャンが一連の出来事を経験する中で“内面の神”ヘチャンの存在に気づき、一つになっていく物語を描き、強烈な印象を残した。

映像では、自分の意志ではどうにもならない奇妙な状況に直面したヘチャンが、偶然、洗面台の排水口越しに自分を見つめる“内面の神”ヘチャンを発見。その後、彼を追いかけて内面と一体となり、世界へと向かっていく様子が、まるで一本の映画のように描かれ、深い余韻を与える。

このトレーラーは「内なる光は結局、自分を完成させる力になる」というメッセージを伝えるとともに、アルバム収録曲の一部も挿入されており、ヘチャン初のソロアルバムへの期待をさらに高めている。

さらに映像は“光”をキーワードに“内面の神”を“太陽の神”として設定。昼・夜・夜明けといった時間の流れに沿って多彩なヘチャンの姿を描き出し、“人間”ヘチャンと“内面の神”ヘチャンを対比させるため、カラーとモノトーンを行き来する演出や2Dアニメーション効果を用い、完成度を高めた。

1stフルアルバム『TASTE』には、タイトル曲『CRZY』をはじめ、多彩な魅力を持つR&Bジャンルの全11曲を収録。アルバムタイトルには、ヘチャンの音楽的な“テイスト＝趣向”をファンと分かち合う意味と、ソロアーティストとして初めて作り上げた音楽を“味わう”という二重のメッセージが込められている。

ヘチャンの1stフルアルバム『TASTE』は、9月8日18時にリリースされる。

◇ヘチャン プロフィール

2000年6月6日生まれ。本名はイ・ドンヒョク。2013年にSMエンターテインメントの公開オーディションに参加。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビュー。現在はNCT DREAM、NCT Uにも所属しており、ポジションはメインボーカルで大体の曲の導入部を担当している。ロールモデルはSHINeeのテミン。

