日向坂46・金村美玖＆小坂菜緒が優美にペアダンス！15thシングル『お願いバッハ！』MV公開 | RBB TODAY

日向坂46・小坂菜緒、3年ぶりのソロ表紙で最高の笑顔！新曲Wセンター・金村美玖への想いも明かす | RBB TODAY
日向坂46小坂菜緒が『B.L.T.10月号』表紙で躍動感あふれる姿と20000字のソロインタビューを掲載され、金村を戦友と語るなど多方面に触れている。
日向坂46・金村美玖が春コーデで儚げな表情を披露！ 2年ぶり『bis』表紙に登場 | RBB TODAY
3月1日に発売される『bis』春号（光文社）で、日向坂46の金村美玖が2年ぶりに表紙を飾ることが明らかとなった。
28日、日向坂46の15thシングル『お願いバッハ！』のMusic Videoが、日向坂46オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。同作は9月17日発売予定で、二期生の金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務め、二期生から四期生までの計19名が参加する。
「NEW CLASSIC」をテーマに、音楽の上で一つになる19人を描いた作品となっており、強い意志を持って次のステージへ踏み出す新たな日向坂46の姿を表現している。全編北海道で撮影されており、間奏でバッハの楽曲「G線上のアリア」が流れるシーンでは、地上に大きく描かれた五線譜の上で、実際にその場面で使用されているピアノ譜面の音符の存在としてメンバーが配置され、金村・小坂のWセンターがその中をすり抜けながら優美にペアダンスを披露している。
