日向坂46・金村美玖＆小坂菜緒が優美にペアダンス！15thシングル『お願いバッハ！』MV公開 | RBB TODAY

28日、日向坂46の15thシングル『お願いバッハ！』のMusic Videoが、日向坂46オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。同作は9月17日発売予定で、二期生の金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務め、二期生から四期生までの計19名が参加する。

「NEW CLASSIC」をテーマに、音楽の上で一つになる19人を描いた作品となっており、強い意志を持って次のステージへ踏み出す新たな日向坂46の姿を表現している。全編北海道で撮影されており、間奏でバッハの楽曲「G線上のアリア」が流れるシーンでは、地上に大きく描かれた五線譜の上で、実際にその場面で使用されているピアノ譜面の音符の存在としてメンバーが配置され、金村・小坂のWセンターがその中をすり抜けながら優美にペアダンスを披露している。

※日向坂46・15thシングル『お願いバッハ！』MV