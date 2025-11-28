肩まで浮き出た“美鎖骨”にクギ付け…Red Velvet・ウェンディ、無防備キャミ衣装でオーラ全開【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループRed Velvetのウェンディが、輝く美貌でファンを魅了した。

ウェンディは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、鮮やかなレッドカラーが印象的なサテン生地のキャミソールドレスに身を包んだウェンディの姿が収められている。胸元が開いたドレスがなめらかな鎖骨やデコルテのラインを際立たせ、華奢ながらも凛としたオーラを放っている。

また、肩上で切りそろえられたボブヘアが細い首筋を強調し、端正な横顔を一層引き立てている。

この投稿を見たファンからは「輝いてる…」「どの角度から見ても美しい」「ビジュアル最強」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ウェンディInstagram）

なお、ウェンディは現在、自身初のソロワールドツアー「2025 WENDY 1st WORLD TOUR」を開催中。今後は、バンコク・クアラルンプール・マカオ・マニラを巡り、ファンと温かい時間を過ごす予定だ。

◇ウェンディ プロフィール

1994年2月21日生まれ。本名ソン・スンワン。2014年にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。幼少期から優れた歌唱力に定評があり、グループ内ではメインボーカルを担当している。グループ活動以前には、事務所の練習生から成るプレデビューチーム「SMルーキーズ」の一員として、東方神起チャンミンの主演ドラマ『Mimi』（Mnet）の挿入歌を担当したことがある。

■【写真】「支えきれてる？」ウェンディ、意外なボリューム感

■【写真】ウェンディ、“美背中”全開

■【写真】ウェンディ、ブラトップ姿でしなやか体型披露