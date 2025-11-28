絵は新婦、文字は新郎が手書き　シン・ミナ♡キム・ウビン、結婚式の招待状に「センスあふれている」の声 | RBB TODAY

結婚を発表した俳優キム・ウビンと女優シン・ミナの結婚式の招待状が公開された。

シン・ミナのスタイリストは11月27日、自身のSNSに「私のディーバ。私のミューズ。私の友人。私のMinA」という文と共に1枚の画像を投稿した。

公開された画像は、スタイリストが受け取ったキム・ウビンとシン・ミナの結婚式の招待状だった。スタイリストは「あなたらしい、かわいい招待状」であるとし、「センスのあるカップル」と呼んだ。

続けて、「私たちのミナが、ミナらしい温かい誰かに出会って幸福な次の章を作ろうとしているということが、とても嬉しく、わくわくし、複雑で、胸が熱くなる」と愛情を示した。

招待状の絵はシン・ミナが、文章はキム・ウビンが書いた。「キム・ウビン、シン・ミナの結婚式にご招待します。一緒にお祝いしてください！2025.12.20 午後7時」と記されている。

（画像＝シン・ミナのスタイリストSNS）キム・ウビンとシン・ミナの招待状

線だけで描かれたシンプルなイラストは、新婦シン・ミナのティアラやドレス、イヤリングまで描かれている。キム・ウビンの力強い筆跡も感じられ、2人の愛情が込められた招待状だ。

キム・ウビンとシン・ミナの所属事務所AMエンターテインメントは11月20日、「シン・ミナとキム・ウビンが、長い交際で積んできた厚い信頼をもとに、お互いの同伴者になることを約束した」と発表した。

キム・ウビンとシン・ミナは、2015年7月に熱愛を認めた、韓国芸能界を代表する長寿カップルだ。

（写真提供＝OSEN）キム・ウビン

（写真提供＝OSEN）シン・ミナ

特にシン・ミナは、キム・ウビンが上咽頭がんの闘病をしていた時期、常にそばを守り支え続け、大きな力となったことで知られている。当時キム・ウビンは余命宣告を受けていたと、後に本人が明かしている。

そんな2人の結婚式は12月20日、ソウルで両家の家族と親しい知人のみが出席し、非公開で執り行われる予定だ。

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認め、2025年11月に結婚を発表した。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』『相続者たち』、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演。2015年7月に女優シン・ミナとの交際を認め、2025年11月に結婚を発表した。

