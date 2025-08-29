SHINee・ジョンヒョンさんの愛犬ルー、15歳で虹の橋を渡る。家族が報告「ずっと愛してる。もう会いたいよ…」 | RBB TODAY

SHINee・ジョンヒョンさんの愛犬ルーが虹の橋を渡った。

8月28日、ルーの日常を投稿するインスタグラムアカウントでは、「ルー、これまで一緒にいてくれてありがとう。おかげでたくさん笑って頑張ることができたよ。そこでは平安であることを願ってる」と綴られた1本の動画が公開された。

キャプションには「2010.3.5-2025.8.28」と記され、「ママや私のことはいつも見守ってくれるよね。ずっと愛してる。そしてもう会いたいよ…」と、ルーとの別れを惜しむ言葉が書かれていた。

（写真＝ルーのInstagram）ルー

（写真提供＝OSEN）ジョンヒョンさん

ルーはジョンヒョンさんが生前に可愛がったダックスフントの愛犬で、2010年3月5日に誕生。ジョンヒョンさんが宿舎に連れてきた際、ルーがミンホのTシャツに粗相をしてしまい、それを見たミンホが「この子は本当にピョルルだ」と話したことから“ピョルル”という名前が授けられ、“ルー”の愛称で親しまれた。

ジョンヒョンさんが2017年12月18日にこの世を去った後、翌2018年5月25日にはルーが韓国北東部の江原道（カンウォンド）で迷子になる出来事もあった。ジョンヒョンさんの実姉キム・ソダムさんが同月27日にその事実を知らせると、「緊急です」と伝えた少女時代・テヨンをはじめSHINeeのファンが情報を拡散。すると翌28日には無事に発見され、ファンや家族を安堵させた。

ジョンヒョンさんの死後、家族によって運営されたルーのインスタグラムアカウントでは、毎回の投稿にファンの温かな反応が寄せられた。ルーが虹の橋を渡ったことを報告した投稿にも、世界中のファンから哀悼のコメントが届いていた。

