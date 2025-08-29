ペ・スジ、資産2500億円超えの実業家との“結婚説”が浮上　所属事務所代表が直接伝えた真相とは　 | RBB TODAY

女優として活躍するペ・スジに結婚説が浮上したなか、所属事務所の代表が直接立場を伝えた。

ペ・スジの結婚説が突如として浮上したのは、8月28日。証券街の噂として、ペ・スジが化粧品業界で時価総額1位の代表キム・ビョンフンと結婚を控えているという“説”が出回ったのだ。

これはすぐに芸能関係者の間でも広まり、本サイトの提携メディア『OSEN』も即座に確認に乗り出した。

キム・ビョンフン代表は1988年生まれで、延世大学経営学科在学中の2014年にAPRILSKIN（現APR）を創業したとされる。その後、健康食品ブランドやファッションブランドなどに事業領域を拡大し、現在は化粧品業界で時価総額1位を誇っている。

去る8月21日時点で、APRの時価総額は約8兆1599億ウォン（約8645億円）に達し、キム・ビョンフン代表は約2兆5000億ウォン（約2649億円）を保有していると伝えられている。

ただ、この結婚説は事実ではなかった。所属事務所関係者も、あまりに荒唐無稽な結婚説に笑って受け流した。しかしその後、あるオンラインカフェに「ペ・スジがキム・ビョンフン代表と結婚を控えている」という投稿が上がり、それが急速にネットコミュニティに拡散した。

結局、所属事務所マネジメントSOOPのキム・ジャンギュン代表が前に出た。キム・ジャンギュン代表は同日午後、自身のインスタグラムを通じて「デマを流して捕まれば…叱られる…」と発言。要するに根拠のない噂であることを明言した。

キム・ジャンギュン代表は2018年にも、所属俳優であるコン・ユとチョン・ユミの結婚説が浮上した際、「すぐに顔を一度見ましょう」と強く対応した前例がある。

なお、ペ・スジは来る10月3日にNetflixシリーズ『魔法のランプにお願い』の公開を控えており、2026年公開予定のディズニープラス『幻惑』（仮題）を撮影中だ。

◇ペ・スジ プロフィール

1994年10月10日生まれ。2010年デビューのガールズグループ「missA」のメンバーとして、K-POP界の最前線を駆け抜けた。2011年にドラマ『ドリームハイ』で女優デビュー。特に2012年公開の映画『建築学概論』では、“国民の初恋”と称されるほどの人気を得た。2017年12月のmissA解散後も女優としての活躍は目覚ましく、ドラマ『九家の書』『Vagabond/バガボンド』『スタートアップ：夢の扉』『アンナ』『イ・ドゥナ!』、映画『花、香る歌』『白頭山大噴火』などに出演した。

