ILLIT、日本デビュー目前の快挙！日本オリジナル曲『Almond Chocolate』がゴールド認証獲得 | RBB TODAY

ILLITが日本デビューを控え、新たな記録を更新した。

8月28日、日本レコード協会によると、ILLIT初の日本オリジナル曲『Almond Chocolate』が7月時点で累計再生数5000万回を突破し、ストリーミング部門で「ゴールド」認証を獲得した。

これは音源公開から約5カ月での達成であり、今年発売された海外アーティストの楽曲の中で最も速い記録だ。

日本レコード協会は、楽曲の累計再生数（ストリーミング部門）に基づき、ゴールド（5000万回以上）、プラチナ（1億回以上）、ダイヤモンド（5億回以上）などに区分して毎月認証を付与している。

（写真提供＝BELIFT LAB）

『Almond Chocolate』は、2月に公開された映画『顔だけじゃ好きになりません』の主題歌として制作された楽曲で、好きな人に向けたときめく気持ちを込めたILLITならではの甘くほろ苦い告白ソング。切なさを刺激するメロディと、メンバーたちの澄んだ歌声が調和した同曲は、日本のファンの間で口コミで広がり、リバイバルヒットを記録した。

実際に『Almond Chocolate』は、オリコンにおいて7月7日付で累計再生数5000万回を突破し、上半期に発売された海外女性アーティスト楽曲の中で最多ストリーミング記録を打ち立てた。また、Amazon Music Japanの「上半期トップ50総合チャート」にK-POPグループの楽曲として唯一ランクインした。

ILLITの日本レコード協会ストリーミング認証獲得は今回が2度目。先にデビュー曲『Magnetic』がリリースから10カ月で「ダブルプラチナ」（累計再生数2億回）認証を受けており、これは日本アーティストを含む歴代女性グループの楽曲の中で最短記録だった。

なお、ILLITは、9月1日に初の日本シングル『時よ止まれ』をリリースし、正式に日本デビューする。続いて9月3・4日には大阪城ホールでファンコンサート「2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN」を開催し、ファンと交流する。

さらに9月6日には「第41回マイナビ東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER」に出演し、9月14日には音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」のステージにも立つ予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

