網タイツにミニ丈パンツ…aespa・ウィンター＆ジゼル、新ALティーザーで見せた衝撃変身 | RBB TODAY

aespaが、6thミニアルバム『Rich Man』で“止まらないエネルギー”を放つ。

aespaは9月5日13時に新アルバム『Rich Man』をリリースし、カムバックする。今回のアルバムには、バンドサウンドが際立つ同名のタイトル曲をはじめ、多彩でトレンディなジャンルの全6曲が収録されており、好反応が期待されている。

収録曲『Drift』は、中毒性のある口笛の音がポイントのHIPHOPダンス曲で、aespaの“止まらない疾走”をユーモラスに描いた歌詞とアップテンポなサウンドが印象的だ。さらに収録曲『Bubble』は、重厚なドラムとベースのミニマルな調和が際立つダンス曲で、相手の偽りの姿を“バブル”にたとえ、それを弾けさせてしまおうという遊び心あふれるメッセージが込められている。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ウィンター（左）、ジゼル

アルバムリリースに先立ち、aespaは8月29日～31日の3日間、ソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで3度目の単独コンサート「2025 aespa LIVE TOUR -SYNK：aeXIS LINE」を開催。ここでタイトル曲を含む新曲ステージを一足早く披露する予定で、大きな注目を集めている。

また、これまでに公開されたティザーイメージでは、ボーカルとドラム、シンセサイザーを担当するカリナとニンニンの姿が話題を呼んだ。さらに27日に公式SNSを通じて公開されたティザーでは、エレキギターを構えたウィンターとベースを持ったジゼルの姿が収められている。網タイツにショートパンツ、バックレスのトップスといった大胆な衣装で衝撃的な変身を見せ、カムバックへの期待感を一層高めた。

（写真提供＝SMエンターテインメント）ウィンター（左）、ジゼル

aespaの6thミニアルバム『Rich Man』は、9月5日にCDとしても発売される。

（記事提供＝OSEN）

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。

◇ジゼル プロフィール

2000年10月30日生まれ。本名は内永えり（韓国名：キム・エリ）。父親が日本人、母親が韓国人のハーフで、日・韓・英3カ国語を話せるトライリンガル。2020年にaespaのメンバーとしてデビューした。練習生期間は11カ月と現在SMエンターテインメントに所属する女性アイドルの中で最も短く、他を寄せ付けない圧倒的なラップスキルを誇る実力派。グループ内ではメインラッパーを務めるが、安定感抜群の歌唱力も高く評価されている。

■【写真】「神スタイル」ジゼル、沖縄で魅せた“水着SHOT”

■【写真】「くびれが異次元」ジゼルの“マネキン体型”

■【写真】ウィンター、ベッドの上で“あーん”