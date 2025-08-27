盗作疑惑もあった“NewJeans・ダニエルの姉”オリビアが新曲発表へ　華奢な美貌の新ビジュアル公開 | RBB TODAY

NewJeans・ダニエルの実の姉で知られるシンガーソングライターのオリビア・マーシュが、新曲をリリースする。

オリビアは8月25日と26日、自身の公式SNSを通じて新曲『Lucky Me（Feat.Wonstein）』のコンセプトフォトとミュージックビデオのティーザー映像を公開した。

公開されたコンセプトフォトで、オリビアは"ステージ上のミューズ”に変身。ブラックドレスにゴールドのイヤリングを合わせて気品ある雰囲気を演出し、ステージのカーテンを背景にマイクを手にしたポーズでクラシカルなムードを漂わせた。

ミュージックビデオのティーザーでも、見る者に強烈な中毒性を放つビジュアルを披露。静かに流れる『Lucky Me』のメロディとともに、異なる時空間を行き来するかのようなストーリーを繊細に表現した。ラストにはマイクの前で歌う姿も映し出され、深い余韻を残す。

（写真＝MPLIFY）

（写真＝MPLIFY）

今回の新曲は、オリビアの幻想的なボーカルに、フィーチャリングで参加したラッパーのWonsteinの温かな歌声が重なったR＆Bポップジャンルの曲だ。オリビアの新シングル『Lucky Me（Feat.Wonstein）』は、8月28日正午に各種音楽配信サイトでリリースされる予定だ。

オリビア・マーシュは2000年9月26日生まれの24歳。昨年10月16日にデジタルシングル『42』でデビューしたシンガーソングライターで、新作として今年2月13日に1st EP『Meanwhile』をリリースした。NewJeansのメンバー、ダニエルの5歳年上の姉としても知られている。

1st EP『Meanwhile』をリリースした直後には、収録曲『Backseat』がアイザック・ダンバーの『onion boy』に似ているとして“盗作疑惑”が浮上。事務所は当時、「実際に2曲を比較した結果、アイザック・ダンバーの主張に一理があると解釈した」とし、「アイザック・ダンバーに頭を下げて謝罪し、今回の事態で失望したファンの方々にも心から謝罪の言葉を申し上げる」謝罪した。

ただ、盗作疑惑そのものに関しては否定。「2曲が一部類似性があると判断し、アイザック・ダンバーの権利を認めたという意味であり、オリビア・マーシュの盗作を認めるという内容ではなかった」と強調している。

■【写真】「オリビアの妹」ダニエルの入浴ショット

■【写真】ダニエルに似てる？幼少期のオリビア

■【写真】NewJeans・ダニエル、表舞台から消えた近況