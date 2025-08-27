 『The Covers』2週連続で中島みゆき大特集！名曲カバー＆未公開映像も | RBB TODAY
『The Covers』2週連続で中島みゆき大特集！名曲カバー＆未公開映像も

『The Covers BSスペシャル 中島みゆきディープ・ナイト！』
　26日に音楽番組『The Covers』（NHK総合）が、特別企画として『中島みゆきディープ・ナイト！』をBSで2週連続で放送する。

　同番組では、7月にNHK総合で放送された特集の拡大版・決定版となるもので、未公開パフォーマンスやトーク、中島みゆき自身の貴重なライブ映像などを交えて、作品の魅力を多角的に掘り下げる。ゲストには工藤静香、郷ひろみ、田島貴男、ELAIZA（池田エライザ）らが出演する。

　第1夜（9月7日放送）では、中島が手がけた提供作品を中心に特集。柴咲コウ、平原綾香、郷ひろみ、宮本浩次による名パフォーマンスする。また、中島から最も多くの楽曲提供を受ける工藤静香のヒットソングをNHKアーカイブス映像で辿り、最新提供作『海燕（かいえん）』も公開。さらに、今年70歳のメモリアルイヤーを迎える郷ひろみの最新曲『最強無敵のDong Dong Dong!』も披露される。

　第2夜（9月14日放送）では、デビュー初期から2000年代の名曲までを作品を現在のアーティストがカバー。工藤のデビュー曲『アザミ嬢のララバイ』から、アイナ・ジ・エンド、ELAIZA、JUJU、斉藤由貴らの歌姫たち、そして竹原ピストル、田島貴男などの実力派アーティストまで、それぞれが愛する中島みゆきの名曲を個性豊かにカバーする。


《アルファ村上》

