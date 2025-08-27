細身だけどグラマラス…韓国女子ゴルファーの“ぴたぴた”ポロシャツSHOTに「素敵すぎ」の声【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国女子ゴルファー、パク・ジニの美スタイルがファンを釘付けにしている。

パク・ジニは最近、自身のインスタグラムを更新。

ゴルフの旗やハートの絵文字をキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、青空の広がるゴルフ場でラウンドを回るパク・ジニが写っている。オレンジのポロシャツに白のサンバイザーとロングパンツを合わせたコーディネートで、グリーン上でも映えるスタイリッシュさに目が行く。

華奢な肩のラインが際立つ細身なスタイルながら、タイト目なポロシャツからはボリューム感があらわに。モデルさながらのプロポーションを堂々と披露し、多くのファンを魅了していた。

この投稿には、「ジニさんが一番可愛いです」「素敵すぎる！」「やっぱりパク・プロ」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝パク・ジニInstagram）

なお、パク・ジニは今年3月4日に韓国で放送されたGenie TVオリジナルドラマ『ライディング人生』（原題）の第2話に特別出演。小学校保護者会のラウンドをサポートするプロゴルファーを演じた。

◇パク・ジニ プロフィール

1996年9月5日生まれ。韓国・大田広域市出身。身長168cm。韓国の女子プロゴルファー。2005年よりゴルフを始め、2014年にプロ転向。現在はゴルフレッスンやテレビ番組出演など多彩な活動も行っている。

■【写真】パク・ジニ、圧巻の美ボディ

■【写真】イ・ボミ、大胆なピンク色水着

■【写真】アン・シネ、タオル1枚の温泉SHOT