ビル・ゲイツ氏、最古のWindowsの起動音を当てて10万円ゲットなるか！韓国バラエティの予告に注目 | RBB TODAY

ビル・ゲイツ氏が韓国の人気バラエティ番組で波乱万丈な人生談を語る。

8月27日に韓国で放送される『ユ・クイズ ON THE BLOCK』（tvN）第308回には、マイクロソフトの共同創業者でゲイツ財団の理事長を務めるゲイツ氏と、世界的な注目を集めているアニメ映画『K-POP デーモン・ハンターズ』を手がけたマギー・カン監督が出演する。

歴代級の大物ゲストに注目が集まるなか、公開された予告映像では、ゲイツ氏とMCユ・ジェソク、チョ・セホの初対面の様子が紹介されている。

ユ・ジェソクは「トークを続けていたら、ついにビル・ゲイツ理事長とまで…」と信じられないキャスティングに感嘆と緊張を隠せない様子。また、チョ・セホが2人を見て「お二人、メガネのスタイルが似ていますね」と言うと、ゲイツ氏は「ガリ勉スタイルですよ」とユーモアたっぷりな返しで現場を笑いに包んだ。

（写真＝tvN）左からユ・ジェソク、ビル・ゲイツ氏、チョ・セホ

一方で、ゲイツ氏の哲学や信念が込められた真剣なトークも注目ポイントだ。全財産の99％を寄付すると宣言した理由について、「自分に残された資源を社会に還元するのが正しいと思った。“自分が本当に意味ある影響を与えられることは何か”と考え、慈善事業を始めることにした」と語っている。

番組出演者からのユニークな質問と、ゲイツ氏のユーモアあふれる回答も見どころの一つ。「1日にいくらお使いになりますか？」という“節約の達人”からの質問に、ゲイツ氏は「けっこう使うよ」と率直に答え、実際にプレゼントでもらったスマートフォンを使っているというエピソードも披露した。また“五つ子の両親”からの質問には、祖父のような柔らかな笑みを浮かべながら親しみやすい一面を見せ、彼の人生観への関心をさらに高めている。

（写真＝tvN）ビル・ゲイツ氏

さらに、クイズ挑戦も見逃せない。番組公式SNSでは、ゲイツ氏が最も古いWindowsの起動音を当てるクイズで戸惑う様子が公開され、話題を呼んでいる。果たして正解して賞金100万ウォン（約10万円）を獲得できたのか。本放送への期待が高まっている。

『ユ・クイズ ON THE BLOCK』は毎週水曜20時45分より放送中。

（記事提供＝OSEN）

■韓国バラエティ出演でゲイツ氏に批判「カモなのか」

■【写真】ビル・ゲイツ氏、なぜ出演する？

■「キントカン？」歴史人物を知らず、涙の謝罪に追い込まれた韓国アイドルの“歴史無知騒動”