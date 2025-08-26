女優ソン・ヘギョ、高級感溢れる秋の着こなし披露！43歳とは信じがたい圧巻のスタイル＆美貌 | RBB TODAY

女優ソン・ヘギョがファッションブランドの撮影を通じて、圧倒的オーラを見せた。

シソンインターナショナルが展開するハイエンド女性服ブランド「MICHAA（ミシャ）」が、ブランドミューズのソン・ヘギョとともにした2025年秋キャンペーンの写真を公開した。

今回のキャンペーンは「Atelier-Layered Moments」というコンセプトのもと、時間と感性が一重ずつ加わり完成する秋の深み、そして芸術と日常の境界を壊す瞬間を盛り込んだ。

さまざまなテクスチャーとパターン、カラーが調和し、都会的かつ洗練された秋のスタイルを提案する。

ソン・ヘギョは花のディテールが加わったベルテッドワンピースで、清楚でありながらも上品な雰囲気を完成し、控えめなシルエットのダブルブレステッドジャケットとレザースカートコーデで、シックな雰囲気を一層際立たせた。

（写真＝「MICHAA」）ソン・ヘギョ

また、別のカットでは、秋の深みを盛り込んだようなダークグレーのフリルニットカーディガンとスカートを合わせ、気楽でありながらも高級感のあるスタイルを披露した。

特に今回のコレクションでは、ツイード素材を活用したさまざまなアウターでユニークでありながらもクラシックな魅力を強調した。

ディテールが活かされたツイードジャケットとフェミニンなブラウス、そして幾重にもレイヤードされたスカートで現代的で洗練された美しさを加え、多彩な色が混ざったクロップド丈のツイードジャケットとアンバランスなディテールのニットトップで華やかな雰囲気を盛り込んだ。

また、ピンクのフレアワンピースでソン・ヘギョならではの優雅な魅力を一層強調した。

このほかにも、ソン・ヘギョは襟がポイントのデニムシャツの形をしたジャケットとデニムのマーメイドスカートを合わせて洗練されたスタイルを披露した。華やかなパターンとラッフル装飾が際立つブラウスとブラウンの立体感のあるデニムパンツでは、洗練された雰囲気を演出した。

なお、ソン・ヘギョと「MICHAA」がともにしたキャンペーンアイテムは、韓国の店舗やオンラインサイトで確認できる。

◇ソン・ヘギョ プロフィール

1981年11月22日生まれ。1996年にファッションモデルの選抜大会で大賞を受賞後、雑誌やCMモデルとしての活動を経て『初恋』でドラマデビューした。2000年に放送されたドラマ『秋の童話』で演じたウンソ役が大きな反響を呼び、一躍人気女優に。その後も『ホテリアー』（2001年）、『太陽の末裔 Love Under The Sun』（2016年）、『ボーイフレンド』（2018年）といった日本でも人気の高いドラマ作品に出演。2017年には『太陽の末裔』で共演したソン・ジュンギと結婚したが、約1年8カ月の夫婦生活を経て2019年6月に離婚した。

