ZEROBASEONEパク・ゴヌク、漁業に挑戦！ウェットスーツ姿で際立つ完璧な体格に視線釘付け | RBB TODAY

ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、パク・ゴヌクが“完璧体格の末っ子”に変身した。

去る8月25日、パク・ゴヌクは韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ゆっくり休めば幸いだ』（原題）で水中にもぐり漁労まで完璧にこなし、ポジティブなエネルギーを伝えた。

同日、無人島に初めて訪問したパク・ゴヌクは、即興で魚介類の収穫に乗り出した。彼は、「パワフルなエネルギーを思う存分お見せする」と覚悟を表した。貝を獲ることに成功し、「初めてなのによく獲るね」とスタジオから称賛された。

彼は、激しい波にも相次ぐ貝の収穫はもちろん、狭い岩の隙間からタコを発見するなど、名実ともにエースとなった。

特に、ウェットスーツを着たパク・ゴヌクは、すらりとしたビジュアルと圧倒的な体格の良さで感嘆を誘った。続けて、漁労に乗り出した彼は「任せてください」と頼もしく、そして力強く網を持ち上げた。すぐに彼はクロダイ、マダイ、イシダイ、メジナを獲り、喜びを分かちあった。

（写真＝MBC）パク・ゴヌク

そうかと思えば、お客さんをもてなすためにパク・ゴヌクは、タコの解体から料理まで率先して模範となる行動を見せた。

「迫力のある小麦粉に行きましょうか？」と愉快な話術を披露した彼は、「自分で獲ったもので料理するから嬉しい」と感想を伝え、“人間製パン機”に変身してピザ生地作りにも成功した。また、彼は先頭に立ってお客さんを案内するかと思えば、パフォーマンスも披露し、大活躍した。

なお、パク・ゴヌクが所属するZEROBASEONEは来る9月1日、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』をリリースする予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

■【写真】パク・ゴヌク、圧巻の"逆三角形"体型

■【写真】「骨格がズルすぎる」パク・ゴヌクのスーツ姿

■【写真】パク・ゴヌク、少年と大人の間を表現