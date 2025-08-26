声優・駒形友梨、“初挑戦”となる水着ショットを披露！1st写真集が発売決定　 | RBB TODAY

声優・田中ちえ美、初ランジェリーに挑戦！2nd写真集が発売決定 | RBB TODAY
田中ちえ美の2nd写真集はマカオを舞台に大人の魅力と内面的美しさを表現し、新たな一面を披露している。
近年、美しいルックスの女性声優が増加し、彼女たちの写真集やグラビアが次々と発売されている。注目の声優たちの作品を紹介。
10月17日に『アイドルマスター ミリオンライブ!』高山紗代子役などを演じる声優・駒形友梨の1st写真集がイマジカインフォスより発売される。
同作では、まるで隣にいるかのような距離感で捉えた無邪気な笑顔のほか、色気のある大人っぽいワンピース姿、愛犬とのツーショット、初挑戦となる水着カットまでを収めた。これまで見たことのない一面も切り取った特別な一冊となっている。
また、写真集の発売を記念したイベントの開催も決定した。11月1日には写真集への宛名入りサイン、ハイタッチ、ソロチェキ撮影会を実施。11月2日・9日には特典ブロマイドへの宛名入りサインと、イベント限定アクリルスタンドのお渡し会を行う。写真集の予約・イベントの申し込みは8月26日午前10時から受付が行われる。
さらに、ボイスメッセージDLシリアルやアクリルジオラマ、メイキングDVDなど、各専門店での限定版付き販売も決定。アニメイト、ゲーマーズ、インフォスクエアでの限定発売となる。