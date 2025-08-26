岡田結実、“共演NG”の父・岡田圭右と初2ショット！ | RBB TODAY

25日、女優の岡田結実が自身のインスタグラムを更新。父親のますだおかだ・岡田圭右との2ショット写真を公開した。

この日、岡田結実は「そういえば前に色々な報告兼ねて父親とご飯しました～」というコメントとともに「結実が正面を向いて圭右が後ろを向いた2ショット」と「圭右が正面を向いて結実が後ろを向いた2ショット」の2枚の写真を投稿した。2ショットについて結実は「私たち共演NGなので写真撮るの試行錯誤してたら父親がめっちゃ笑ってた。」と、共演NGであることを明かすと同時に写真を撮った経緯についてつづった。

続けて「好感度上がる写真を上げてくれ！好感度は大事やねん！と頼まれたのもここで暴露します。笑 11月12月にある私の初舞台も来てねって言ったら行けたら行くわという関西人あるある発言された事もここで暴露します。笑来てね」と呼びかけた。

父娘の2ショットをSNSで公開するのは初めてとのことで「SNSで2人の写真あげるの何気に初！！！！！ 夫がこの写真撮ってくれた天才！！！！！！」と喜びをつづった。また、「お父様の芸風は国宝ですよね！もう！っていうのを2日前に、国宝見て影響受けてた夫が父親に言ったら、「せやねん！もう俺の芸は国宝になるなぁ！！」って否定しないでドヤ顔で言ってた事もここで暴露しときます。笑笑」と仲睦まじいやり取りも披露した。

今年4月に一般男性との結婚を発表していた岡田結実だが、結婚報告に関しては「色んな方に直接結婚報告したの？と直接やDMで尋ねられすぎて正直めんどくさかったのでここでご報告します笑(主に知らない人から謎に聞かれる ありがたいけどね)」と説明。続けて「おめでとう！！って笑顔で言ってくれたからよかったー！！」と安堵の思いをつづった。

同投稿にファンからは「素敵すぎるっ」「最高すぎるぅぅぅぅ」「尊い」「素敵な親子共演」「ゆいちゃんの旦那さんナイスショット」といった声が寄せられている。

※岡田結実＆岡田圭右と初2ショット（岡田結実公式インスタグラムより）