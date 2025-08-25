韓国人の常識が疑われる…K-POPアイドル出身の夫婦、パリ旅行で炎上　“問題のある写真”を堂々と公開 | RBB TODAY

歌手ヒョナとHIGHLIGHT出身ヨン・ジュンヒョンの夫婦がパリ旅行を公開したところ、世間の批判を浴びている。

ヨン・ジュンヒョンがパリの路上で喫煙している姿が撮られていたためだ。

旅行の様子をシェアしたはずが、意図せぬ論争に巻き込まれることになったヒョナとヨン・ジュンヒョンだった。

誇示するかのように“問題写真”を公開

ヒョナは8月24日、自身のSNSに複数枚の写真を投稿した。夫のヨン・ジュンヒョンと共にフランス・パリを旅行している日常を写したものだった。

公開された写真には、ヒョナとヨン・ジュンヒョンが美しいパリの街並みを楽しむ姿が収められていた。ヒョナは華やかな柄のオフショルダーワンピースを着て自由にパリを歩き、思い出を残した。花柄ワンピースを気に入った様子でアピールしたり、裾をひらめかせてポーズを取ったりもした。

（写真＝ヒョナInstagram）ヒョナとヨン・ジュンヒョン

さらに2人の“夫婦ショット”もあった。鏡を使って一緒にセルフィーを撮ったり、愛情のこもった視線で互いを撮影し合ったりする様子が見られた。

また、ヒョナはエレベーターの中で大胆なファッションを披露。体のラインをそのまま表すトップスを着てグラマラスなスタイルを誇示し、特有の魅惑的な雰囲気でパリ旅行に華やかさを添えた。

問題となったのはヨン・ジュンヒョンの写真だった。

ヒョナが公開した写真には、ヨン・ジュンヒョンが路上と見られる場所で喫煙する姿が何度も写っていた。ヒョナと合わせたグレーのトップスと黒のボトムスを身につけて歩く彼の姿や、歩きながらタバコに火をつけ、立ち止まって喫煙する場面が収められていた。

（写真＝ヒョナInstagram）喫煙するヨン・ジュンヒョン

この写真が公開されると、ネットユーザーからヨン・ジュンヒョンの行動を指摘する声が上がった。フランス政府が前日に官報で発表した命令によれば、7月29日（現地時間）からバス停、公園、海水浴シーズン中の海辺、図書館、プール、学校周辺10メートル以内での喫煙が禁止された。

ヨン・ジュンヒョンが喫煙していた場所が路上であったことが問題視されているわけだ。

特にヨン・ジュンヒョンとヒョナがこれを認識していなかった可能性はあるものの、あたかも誇示するかのように喫煙写真を公開した点が批判を招いている。影響力を持つ芸能人である2人が、わざわざ喫煙写真を公開する必要があったのかという指摘だ。

結局、ロマンチックな夫婦のパリ旅行は「違法喫煙疑惑」という論争だけを残す結果となった。

（記事提供＝OSEN）

◇ヨン・ジュンヒョン プロフィール

1989年12月19日生まれ。2009年10月にボーイズグループBEASTのメンバーとしてデビュー。『SHOCK』『SPECIAL』『Beautiful』などのヒット曲で愛された。グループは2017年1月に「HIGHLIGHT」に名前を変えた。2019年に不法盗撮された動画を共有した疑惑が浮上すると、同年3月にグループを脱退。直後の4月に入隊し、2021年2月に除隊している。2022年10月に独立レーベル「BLACK MADE」を設立し、新アルバム『LONER』で復帰した。2024年10月、歌手ヒョナと結婚した。

