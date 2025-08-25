『トンイ』ハン・ヒョジュ似とも　BLACKPINK・ジスの実姉、バラエティ番組で芸能界デビュー決定 | RBB TODAY

BLACKPINKのジスの実姉であるキム・ジユンがバラエティに挑戦する。

キム・ジユンは、10月に初放送される韓国ENAの販売サバイバル番組『スーパーセラー：インセンティブゲーム』（原題）に出演することが決定した。

『スーパーセラー』は、年齢・性別・職業を問わず、参加者たちが「販売力」一本で競い合うリアルサバイバル番組であり、売上がそのまま成績となる熾烈な“完売戦争”を描く。生中継販売の現場を通じて挑戦と試行錯誤の成長を映し出す予定で、MCはモデル兼タレントのハン・ヘジンが務める。

最近、番組制作陣が公開した事前インタビューでは、キム・ジユンが機転の利いた話術と目を引く美貌で注目を集めた。

（画像＝キム・ジユンInstagram）意気込みを語るキム・ジユン

「ジスの実姉という点が負担ではないか」との質問に対し、キム・ジユンは「ない。だって本当だから。私が姉なのは事実だから」と淡々と答え、「それは仕方ない。私はこうして生まれたのだから」と付け加え、現場を笑いに包んだ。

ジスの反応について聞かれると「ただ喜んでくれると思う。『頑張ってみなよ』と応援してくれるはず」とクールに答えた。

キム・ジユンは大韓航空の元客室乗務員であり、SKテレコムでコールセンター業務や顧客応対をしていた経験もある。本人は「親切な相談員賞で1位になったことがある」と紹介し、現在は54万人のフォロワーを持つインフルエンサーとして活動していることも明らかにした。

（写真＝キム・ジユンInstagram）

さらに「セラーとしてももっと成長したい。初心者が突然上手くやることもあるのではないか。負けず嫌いなので1位を狙いたい」と抱負を語った。

またキム・ジユンは、普段から「軍浦（クンポ、都市名）のハン・ヒョジュ」と呼ばれるほど優れた容姿で、ネットユーザーの間でも話題を集めてきた人物でもある。

（写真＝キム・ジユンInstagram）キム・ジユン（左）とジス

韓国では初となるセラー・サバイバル番組で、ジスの姉がどんな活躍をするのか今から楽しみだ。

