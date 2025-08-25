K-POPカップルのパリ喫煙写真が物議「不法であることを知らなかったのか」 | RBB TODAY

歌手ヒョナが夫ヨン・ジュンヒョンとのパリ旅行の近況を伝える中、ヨン・ジュンヒョンの喫煙写真が物議を醸している。

ヒョナは8月24日、自身のSNSアカウントに夫ヨン・ジュンヒョンと旅行中の様子を収めた数枚の写真を投稿した。

しかし、その一部の写真でヨン・ジュンヒョンが路上でタバコを吸っている姿が捉えられ、ネットユーザーの間では「パリでの屋外路上喫煙は違法だ」として論争が広がった。

(写真=ヒョナInstagram)

フランス政府は最近、児童保護の観点から、子どもがよく訪れるビーチ、公園、学校周辺、バス停、スポーツ競技場など屋外空間での喫煙を法律で禁止する施行令を発表した。なお、屋外空間のうちカフェやバーのテラスは喫煙禁止の対象から除外されており、電子タバコも許可されている。この施行令に違反した場合、135ユーロ（約21万円）の過料が科される。

(写真=ヒョナInstagram)

ただし、ヨン・ジュンヒョンが実際に喫煙していたのか、またその場所が禁煙区域に該当するのかは確認されておらず、「過剰な指摘ではないか」という反対の意見も出ている。

一方、ヒョナとヨン・ジュンヒョンは昨年10月に夫婦となった。

■【写真】ヒョナ、たわわな"胸元”むき出し

■【写真】ヒョナ、夫と日本でラブラブデート…貴重なツーショットも

■【画像】BLACKPINKジェニー、喫煙してスタッフの顔面に煙？