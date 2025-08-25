びしょ濡れノースリーブからのぞく美貌にドキドキ…韓国チア、大胆スイムウェアSHOTで魅力発散【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、アン・ジヒョンが大胆スイムウェア姿でファンを魅了している。

アン・ジヒョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

チューリップや青いハートの絵文字をキャプションに綴り、1本の動画を投稿した。

公開された写真には、とある旅館の室内露天風呂とみられる場所でくつろぐアン・ジヒョンが写っている。チェック柄のスイムウェアの上からライトブルーのタンクトップを着用した服装で、カメラにモデルさながらのポーズを披露している。

濡れたタンクトップから浮き出たスイムウェアからは、引き締まった美スタイルがあらわに。スラリと伸びるレッグラインや華奢な肩のラインも惜しむことなく見せつけ、多くのファンを虜にしていた。

（写真＝アン・ジヒョンInstagram）

アン・ジヒョンは現在チアとして活動するほか、自身のYouTubeチャンネルを通じて普段のプライベートの様子も披露。親しみやすい魅力で多くのファンを抱えている。2025年からは韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダースでも新たにチアを務めている。

◇アン・ジヒョン プロフィール

1997年10月3日生まれ。韓国・京畿道出身。身長169cm。2015年からチアとしての活動を始めた。現在は韓国プロサッカーKリーグの水原FC、プロバレーVリーグ男子部のソウルウリィカード・ウリィWON、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、台湾プロ野球の台鋼ホークスでチアを務めている。K-POPガールズグループ「AOA」のメンバー、ソリョンに似ていることから、“チア界のソリョン”とも呼ばれる。

