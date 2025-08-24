イ・ジョンソク、まさに秋が似合う俳優！変化した仕事観も明らかに「以前は1人で悩んでいた」【PHOTO】 | RBB TODAY

歌手IUが惚れた顔はこれだ。

8月21日、グローバルメディア『WWD KOREA』が俳優イ・ジョンソクとともにした9月号の表紙を公開した。今回の撮影は、秋ならではの叙情的な雰囲気のなか、彼の力強くも優雅な魅力を高い密度で表現した。

写真のなかのイ・ジョンソクは、堅固なテーラーリングとムーディーなカラーパレットのなかで、節制されたカリスマ性と洗練された雰囲気を同時に披露した。

低く差し込む光と柔らかな影は、彼の深い目つきと余裕のあるポーズを強調し、イ・ジョンソクならではの唯一無二の存在感を一層浮き彫りにした。

続くインタビューでは、忙しい撮影スケジュールのなかでも落ち着いた内面と成熟した態度を示した。

演技について、彼は「以前は1人で悩みながら答えを見つけたとすれば、今はともにする人々との仕事のなかで学ぶことができる。足りない部分は率直に聞き、必要なときは助けを求める。新しいことを学ぼうとする態度そのものが結局成長に繋がる」と話した。

彼は成熟した魅力を単に年齢の蓄積ではなく、態度の問題として定義し、「予想可能な人になろうと努力し、正直な態度で関係を続けること」と強調した。このような態度を取ることで、心の安定と周辺からのポジティブな影響も大きくなったと伝えた。

自分に伝えたいメッセージとしては、「『勝ち抜け、まだだ』だ。苦しいときに自分を慰め、困難のなかでも自分を信じて進むことが必要だ」と明らかにした。

次回作『再婚承認を要求します』については、「韓国ドラマではあまり試みられていないジャンルだ。最初はあまり見慣れなかったが、純粋に面白いという理由で参加した。『瑞草洞＜ソチョドン＞』が安らかな日常に触れていたとすれば、『再婚承認を要求します』はまさにドーパミンそのもの」と期待を示した。

なお、イ・ジョンソクの多彩な魅力を盛り込んだ雑誌カットと深いインタビュー全文は、『WWD KOREA』9月号で独占公開される。

◇イ・ジョンソク プロフィール

1989年9月14日生まれ。2010年に『検事プリンセス』でデビュー。以降、『君の声が聞こえる』『ピノキオ』『W君と僕の世界』『あなたが眠っている間に』『死の賛美』（SBS）、『ロマンスは別冊付録』（tvN）などに主演。特に『ロマンスは別冊付録』では甘い魅力の編集長役で世界のファンを魅了した。2022年のドラマ『ビッグマウス』で演技大賞を受賞。

