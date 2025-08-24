GOT7・ユギョム、兵役へ!!　所属部隊にはK-POPアイドル多数!! | RBB TODAY

ボーイズグループGOT7のユギョムの入隊日が公開された。

ユギョムの所属事務所AOMGは8月23日、公式SNSを通じて「ユギョムは最近、兵務庁から“専門特技兵”最終合格の通知を受けた。これによりユギョムは兵役の義務を果たすため、9月29日に入所して基礎軍事訓練を受けた後、陸軍軍楽隊で兵役義務を履行する予定だ」と入隊に関するニュースを伝えた。

(写真=ユギョムInstagram)

続けて「入所式はユギョム以外にも多くの将兵や家族らが参加する場であるため、現場の混雑による安全事故を防ぐために日程および場所は公開しない予定だ。入所式への訪問はご遠慮いただき、また入隊当日は別途のイベントも行わないことを併せて案内する」と知らせた。

ユギョムも同日、自身のSNSを通じて「12年目を共にしている僕たちのアガセへ。まずは僕が祖国のために無事に元気に軍隊に行ってしっかり務めてくるということを伝えたかった」とし、「本当に怪我なく元気に行ってくるから、アガセも必ず健康でご飯しっかり食べて元気に過ごしていてほしい」と手紙を残した。

(写真=ユギョムInstagram)

一方、ユギョムが服務することになる陸軍軍楽隊には、ASTROのチャ・ウヌ、iKONのキム・ドンヒョク、THE BOYZのサンヨン、NCTのジェヒョン、キム・ウソクらが所属している。

