ソン・ガンホに続きG-DRAGONの所属事務所に移籍する「俳優第2号」は？ナ・イヌからソリョンまで否定 | RBB TODAY

俳優ソン・ガンホが専属契約を結んだ「ギャラクシー・コーポレーション」の「俳優第2号」に注目が集まるなか、その候補として取り沙汰された俳優たちが移籍説を強く否定した。

キム・ナムギルの所属事務所GILSTORYENTの関係者は8月21日、キム・ナムギルのギャラクシー・コーポレーション移籍説について、本サイト提携メディア『OSEN』に「事実ではない」と明らかにした。

これに先立ち、あるメディアはBIGBANGのG-DRAGONが所属するギャラクシー・コーポレーションが、キム・ナムギル、チ・チャンウク、ソリョン、ナ・イヌら俳優と専属に関するミーティングを行い、その中の一部は移籍を決意した状態だと報じていた。

ギャラクシー・コーポレーションは2019年8月に設立されたメディアスタジオで、IP開発やライセンス事業から、コンテンツ制作、マネジメント、コマースなどに領域を拡大してきた。

2023年にはG-DRAGONと専属契約を締結し、KAIST（韓国科学技術院）とともに「AIエンターテック研究センター」の設立を推進するなど、AI技術やメタバースをエンターテインメント産業に融合させる取り組みに注力してきた。

最近ではソン・ガンホを「俳優第1号」として迎え入れ、俳優中心のマネジメントチームを新たに構築することを予告していた。

当初、ギャラクシー・コーポレーションはソン・ガンホとの専属契約説が浮上した際、『OSEN』に「まだ確定したことはない」と慎重な態度を見せていたが、約1週間後の8月14日に公式立場を発表し、ソン・ガンホとの専属契約を正式に認めた。

以降、ソン・ガンホに続く俳優への関心が高まり、一部でキム・ナムギル移籍説が提起された。しかしギャラクシー・コーポレーション側は「確認してみる」と述べたきり沈黙し、GILSTORYENTは「事実ではない」と断固否定。ほかの事務所へ移籍する計画自体がないという立場を示した。

それでも、キム・ナムギルがギャラクシー・コーポレーションと専属契約に関するミーティングをしたという報道が出たが、GILSTORYENTは改めて「事実ではない」と否定した。

キム・ナムギルは2021年、Sanaiピクチャーズのハン・ジェドク代表と手を組み、総合エンターテインメント会社GILSTORYENTを設立し、独自の歩みを始めた。彼は当時、「GILSTORYENT と共に多様な分野で活動していく予定だ」とし、「今後、さまざまなアーティストを迎え入れ、マネジメントだけでなくアーティスト中心のIP事業も拡大していく」と述べていた。

その後、GILSTORYENT はイ・ヒョヌク、ソンジュン、ノ・アジンらと専属契約を結び規模を拡大し、キム・ナムギル自身も映画『非常宣言』『ザ・ガーディアン／守護者』、ドラマ『悪の心を読む者たち』『アイランド』『熱血司祭2』『トリガー』などに出演し、精力的に活動してきた。

そのため、個人的に専属契約のミーティングを持つ可能性についても、GILSTORYENTの関係者は「あり得ない」と一線を画した。こうした移籍説が出てきた理由についても「心当たりはない」と困惑を示した。

キム・ナムギルのほか、ナ・イヌ、チ・チャンウク、ソリョン側も一斉に「事実無根」と否定した。

ナ・イヌは2024年、CUBEエンターテインメント時代から共にしてきた長年のマネージャーと新たな事務所「HANADAカンパニー」を設立し独立。現在はTBSで放送中の日本ドラマ『初恋DOGs』に出演するなど、韓国と日本を行き来しながら多忙な活動を続けている。

チ・チャンウクは2023年、自身の実務を長年担当してきたマネージャーが設立した「SPRING カンパニー」と専属契約を結び、強い信頼関係を示した。現在、ディズニープラスのドラマ『捏造された都市』、ヨン・サンホ監督の新作映画『群体』（原題）、Netflix『スキャンダル（仮題）』、新ドラマ『人間×九尾狐』（原題）など、次回作が相次いで決定している。

また、ガールズグループAOA出身の女優ソリョンは、2022年に俳優専門マネジメントの「IEUMハッシュタグ」に移籍。ディズニープラスの『照明店の客人たち』で演技の好評を得て主演女優としての存在感を確立し、次回作への期待を集めている。

ソリョンは現在、Netflixシリーズ『ゆっくりと強烈に（仮題）』に出演が決定しており、撮影の真っ最中。そんななかでギャラクシー・コーポレーション移籍説が浮上したが、「まったくの事実無根」と強く否定したという。

