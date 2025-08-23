ZB1ジャン・ハオ、“ドリアン愛”が高じて香水までつける!?「再びシャワーを浴びた」と吐露 | RBB TODAY

ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、ジャン・ハオがカムバック前に可愛らしいバラエティセンスを披露した。

去る8月22日、ジャン・ハオはガールズグループGirl’s Day出身のヘリのYouTubeチャンネル「Hyell’s Club」にゲスト出演し、格別な話術を見せた。

「Hyell’s Club」は、司会のヘリが自身のSNSを通じて、事前にファンにゲストに関連する質問を募集し、これをもとに話を続けていく“意思疎通型”トークショーだ。

この日、ジャン・ハオはヘリと初対面であるにも関わらず愛想よく近づき、溢れるバラエティセンスを発揮した。

（写真＝YouTubeチャンネル「Hyell's Club」）ジャン・ハオ

特に、彼は会話のなかで出てきた聞き慣れない単語を理解してみようと努力し、笑いを届けたのはもちろん、正直な対話を続けた。

普段“ドリアンラバー”として有名なジャン・ハオは最近、ドリアンの香水までプレゼントされた。彼は、「シャワー後につけてみて、再びシャワーを浴びた」と感想を伝え、笑いを誘った。このほかにも、外国語を早く学ぶコツを伝え、目を引いた。

さらに、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』に関する話も欠かさなかった。ジャン・ハオは、タイトル曲『ICONIK』について、「“宇宙スーパースター”になれる、自信に溢れた楽曲だ」と紹介し、カムバックへの期待を高めた。

なお、ジャン・ハオが所属するZEROBASEONEは来る9月1日、1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』をリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ジャン・ハオ プロフィール

2000年7月25日生まれ。本名同じ。2023年に放送された韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』経てZEROBASEONEのメンバーとなった。中国出身で、韓国のオーディション番組史上初めて1位を獲得した外国人メンバーとして一躍有名に。中国の名門大学として知られる中国地質大学に入学後、方向性の違いを感じ自主退学。その後、教育大学の音楽教育科に主席で入学し、在学中には教員免許も取得している。大学院への進学を準備していた時期に、SNSで公開したダンス動画がスカウトの目に留まったことが芸能界入りのきっかけ。

■【写真】ジャン・ハオ、宿舎でドリアン食す!?

■【写真】芸術作品？ジャン・ハオの"ほてり顔メイク"

■【写真】ジャン・ハオ、TXT・スビンと顔面最強2SHOT