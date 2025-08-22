IVE、音楽授賞式「K-WORLD DREAM AWARDS」で堂々4冠！「DIVEのおかげ」と感謝のメッセージも | RBB TODAY

IVEが「2025 K-WORLD DREAM AWARDS」で4冠を達成した。

IVEは8月21日、ソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で開催された「2025 K-WORLD DREAM AWARDS」にて、大賞にあたる「K-WORLD DREAM ベストアーティスト賞」女性グループ部門をはじめ、「K-WORLD クラス賞」「K-WORLD DREAM 本賞」を受賞。さらにメンバーのチャン・ウォニョンが「K-WORLD DREAM 女性ソロ人気賞」を獲得し、合計4冠に輝いた。

IVEは所属事務所STARSHIPエンターテインメントを通じて「今年の初めに『REBEL HEART』と『ATTITUDE』で大きな愛をいただいた上に、このように意味深い賞までいただき、本当に感謝している。いつも惜しみない愛と応援を送ってくれるDIVE（ファン）のおかげ。これからもDIVEが誇りに思えるIVEになれるよう最善を尽くしていきたい」と感謝を伝えた。

続けて「私たちは8月25日に新アルバム『IVE SECRET』とタイトル曲『XOXZ』でカムバックする。全員で一生懸命準備したので、今回もたくさんの関心と応援をお願いしたい」と付け加えた。

この日IVEは、3rdミニアルバム『IVE EMPATHY』の先行公開曲『REBEL HEART』でステージの幕を開け、会場の注目を集めた。続いてタイトル曲『ATTITUDE』を披露し、先月出演した「Lollapalooza Berlin」と「Lollapalooza Paris」など世界のステージで培った経験をもとに、余裕あるパフォーマンスを披露。圧倒的な存在感を放ち、グローバルアーティストとしての地位を証明した。

IVEは、4thミニアルバム『IVE SECRET』とタイトル曲『XOXZ』でカムバックする。アルバムには『XOXZ』をはじめ、多彩な感情とムードを込めた楽曲が収録されており、より成長した姿を見せる計画だ。

なお、IVEの4thミニアルバム『IVE SECRET』は、8月25日18時に各音源サイトでリリースされ、カムバック活動が本格的に展開される。

