“BTS・TXTの弟分”CORTIS、デビュー3日で東京ドームへ！「MUSIC EXPO LIVE 2025」出演決定 | RBB TODAY

新ボーイズグループCORTIS（コルティス）が、デビューと同時に爆発的な存在感を示している。

8月21日、NHKの発表によると、CORTISが11月3日に東京ドームで開催される「MUSIC EXPO LIVE 2025」に出演する。デビューからわずか3日で大規模公演のラインナップに名を連ね、早くも日本での注目度を証明した。

CORTISは、世界中のZ世代を中心に熱い支持を集めている。特にSNSでの人気が際立っており、彼らの公式TikTokアカウントのフォロワー数は約160万人（8月22日午前9時基準）を記録している。アカウント開設からわずか2週間で、今年デビューしたボーイズグループの中で最多フォロワー数を記録するなど、驚異的なスピードで存在感を拡大している。メンバー自ら音楽・振付・映像を共同制作する“ヤングクリエイタークルー”ならではのセルフプロデュース型ミュージックビデオや撮影ビハインド映像が、ユーザーを惹きつける大きな要因となった。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

CORTISは8月22日午後1時、『What You Want（feat. Teezo Touchdown）』をリリースし、グローバルファンに一層近づく。この楽曲は、デビューアルバムのタイトル曲『What You Want』の英語バージョンで、Tyler、the Creator、Drake、Travis ScottなどHIPHOP界の大物と共演経験を持つアメリカのシンガーソングライター・ティーゾ・タッチダウン（Teezo Touchdown）がフィーチャリング参加し、注目を集めている。

『What You Want（feat. Teezo Touchdown）』は、昨年アメリカ・ロサンゼルスで行われたソングキャンプにてティーゾ・タッチダウンとCORTISが英語でレコーディングをしたデモ楽曲をもとに完成した特別な作品だ。オリジナル版のミュージックビデオは、8月20日付のユーチューブ「デイリーミュージックビデオランキング（韓国）」で2位、「デイリーミュージックビデオランキング（グローバル）」で83位にランクインし、ヒットの兆しを見せている。そこに、本日（22日）リリースされる英語バージョンが加わり、彼らの人気はさらに加速するだろう。

CORTISは、本日のKBS2「ミュージックバンク」を皮切りに、MBC「ショー！K-POPの中心」（23日）、SBS「人気歌謡」（24日）に出演し、ランニングマシンの上で踊りながらも安定した歌唱力と完璧なパフォーマンスを披露する予定だ。彼らは、音楽番組でのパフォーマンスで強烈な印象を残した後、9月8日にデビューアルバム『COLOR OUTSIDE THE LINES』を正式リリースする。

（記事提供＝OSEN）

