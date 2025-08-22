「死ぬ前に何かを思い出すとすれば…」Stray Kids、世界のスタジアムを席巻し凱旋！新アルバムで頂点へ | RBB TODAY

世界を席巻しているStray Kidsが、現在の人気について「夢のようだ」と語った。

8月22日、コンラッド・ソウルのグランドボールルームホールでは、Stray Kidsの4thフルアルバム『KARMA』発売記念オープニングセレモニーが行われた。

Stray Kidsの所属事務所JYPエンターテインメントは「『KARMA』は運命や業報を意味する」とし、「Stray Kidsはそこに『Calmer（鎮める者）』という意味を加えた。『悪いカルマが来るとき、僕たちは僕たちの良いカルマでそれを鎮める』というメッセージを込めている」と説明した。

メンバーは「今年初めてのカムバックであり、最初のアルバム」とし、「11カ月間、ツアーをしながら一生懸命準備してきた。力を注いだ今回のアルバムはファンの皆さんへの大きなプレゼントだと思う。どんな反応を見せてくださるのか楽しみだ」とし、「後悔なく準備した」と強調した。

今回のアルバムは、Stray Kidsが2023年6月の『★★★★★（5-STAR）』以来、2年ぶりに発表するフルアルバムだ。

グループ内のプロデュースチーム「3RACHA」（バンチャン、チャンビン、ハン）がタイトル曲を含む全11曲の制作に直接参加し、「セルフプロデュースグループ」としての底力を発揮した。

タイトル曲は『CEREMONY』。強烈なトラップEDMとバイレファンクのリズムが融合した楽曲だ。

JYPエンターテインメントは「忍耐と努力の末に成し遂げた成功、その過程で直面した数々の逆境を克服してきた歩みを祝うメッセージを込めた」と説明。自信もあふれている。メンバーたちは互いのステージ上の姿を肯定的な意味で、「イカれてるやつらみたいだ」と表現するほどだ。

スポーツをコンセプトに制作されたミュージックビデオには、eスポーツ界の“生ける伝説” Faker（フェイカー）がサプライズ出演する。

Stray Kidsは「Faker選手に直接会うことはできなかったが光栄だった」とし、「機会があればメンバー全員で会いに行きたい」と語った。

2018年のデビューからの7年をスポーツにたとえる場面もあった。スンミンは「それぞれのポジションで勝利に向かって走る姿は野球のようであり、ずっと走り続けるリレーのようでもある」とし、「一方では何かを越えなければならない走り高跳びのようでもある」と表現した。

2024年8月から今年7月まで、世界34地域で54回の公演という“自己最大規模”のワールドツアー「dominATE」を行い、凱旋する形で披露するアルバムだけにファンの期待も大きい。

今回のツアーでStray Kidsは、パリの「スタッド・ド・フランス」におけるK-POP公演で過去最大規模・最多観客という新記録を打ち立てた。ローマの「スタディオ・オリンピコ」、ロンドンの「トッテナム・ホットスパー・スタジアム」など、欧州ツアー6つのスタジアムのうち5カ所で「K-POP初進出」の記録を樹立した。

ヒョンジンは「大規模なスタジアムに立つことになり、遠くの国から応援してくださるファンの方々に感謝しなければならないと感じた」とし、「死ぬ前に何かを思い出すとすれば、スタジアムから見たファンの皆さんの眼差しではないかと思う」と振り返った。

Stray Kidsは世界を縦横無尽に駆け巡り、グローバルな旋風を巻き起こしている。特に米ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」では、2022年の『ODDINARY』から6作連続で初登場1位を獲得し、チャート創設69年の歴史で初めての記録を打ち立てた。

チャンビンは「これまでを振り返ると、この瞬間が本当にありがたく、信じられないほど多くの愛をいただいていると思う」と告白した。「初期を思えば、自分たちの音楽が正しいのか、何をすべきか悩みも多かった」とし、「そんな不確実性もあったが、メンバーとファンの皆さんが信じてくれたことで、自信と確信を持って進むことができた。頑固さを貫いたが、その頑固さがStray Kidsには良い方向に作用した。ツアーを回るなかで夢のような瞬間だった」と語った。

グローバルでの地位は高まったが、メンバーの心構えはデビュー当時と変わらない。

ハンは「過去7年間、紆余曲折が多かったにもかかわらず、誰一人として崩れることなく、どんなことがあってもお互いに支え合い成長できた」とし、「枝から始まったとすれば、今は根深い木になった。これからも互いにとってかっこいい存在でありたい」と語った。

そしてメンバーたちに向かって「ずっと一緒にいたい。告白します。本当に愛しています」と言い、温かな空気を生み出した。

