 「来世でも会おうね」日本でも活動したK-POPアイドル、“家族との別れ”を報告「愛する私の息子…」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

「来世でも会おうね」日本でも活動したK-POPアイドル、“家族との別れ”を報告「愛する私の息子…」

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
「来世でも会おうね」日本でも活動したK-POPアイドル、“家族との別れ”を報告「愛する私の息子…」
  • 「来世でも会おうね」日本でも活動したK-POPアイドル、“家族との別れ”を報告「愛する私の息子…」

K-POPガールズグループT-ARA（ティアラ）のメンバー、キュリが“家族との別れ”を報告した。

キュリは8月22日、自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能を通じて「愛する私の息子。私のミニライオン。私のワンちゃん愛してる」と綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、キュリが飼っていたとみられるキュートな愛犬が写っている。彼女の投稿によれば、2017年12月31日に誕生した愛犬は本日（8月22日）、虹の橋を渡ったようだ。

キュリはほかにも愛犬との思い出の写真を数枚載せ、「ごめんね、ありがとう」「来世でもまた会おうね」と別れを惜しんでいた。

キュリ
（写真＝キュリInstagram）虹の橋を渡ったキュリの愛犬
キュリ
（写真提供＝OSEN）キュリ

キュリは1986年12月12日生まれの38歳。2009年7月にT-ARAのメンバーとしてデビューし、日本でも2011年に1stシングル『Bo Peep Bo Peep』でデビューするなど日韓で幅広く活動した。今年7月にデビュー16周年を迎えた際には、ウンジョン、ヒョミン、ジヨンらほかのメンバーと16周年をお祝いする様子も見せて注目を集めた。

【写真】T-ARAメンバー、“限界突破”の大胆水着ショット

【全文】「子どもの顔に小便・糞」T-ARA元メンバー衝撃主張

【写真】T-ARAの“バツイチ”メンバー、上半身にタトゥーがっつり

《スポーツソウル日本版》

関連記事

【注目の記事】[PR]

関連ニュース

ピックアップ

page top