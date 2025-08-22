「来世でも会おうね」日本でも活動したK-POPアイドル、“家族との別れ”を報告「愛する私の息子…」 | RBB TODAY

K-POPガールズグループT-ARA（ティアラ）のメンバー、キュリが“家族との別れ”を報告した。

キュリは8月22日、自身のインスタグラムを更新。ストーリー機能を通じて「愛する私の息子。私のミニライオン。私のワンちゃん愛してる」と綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真には、キュリが飼っていたとみられるキュートな愛犬が写っている。彼女の投稿によれば、2017年12月31日に誕生した愛犬は本日（8月22日）、虹の橋を渡ったようだ。

キュリはほかにも愛犬との思い出の写真を数枚載せ、「ごめんね、ありがとう」「来世でもまた会おうね」と別れを惜しんでいた。

（写真＝キュリInstagram）虹の橋を渡ったキュリの愛犬

（写真提供＝OSEN）キュリ

キュリは1986年12月12日生まれの38歳。2009年7月にT-ARAのメンバーとしてデビューし、日本でも2011年に1stシングル『Bo Peep Bo Peep』でデビューするなど日韓で幅広く活動した。今年7月にデビュー16周年を迎えた際には、ウンジョン、ヒョミン、ジヨンらほかのメンバーと16周年をお祝いする様子も見せて注目を集めた。

