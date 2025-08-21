新ボーイズグループAHOF、公式ファンクラブ名の公募を開始！メンバー考案アイデアも候補に | RBB TODAY

ボーイズグループAHOFが、公式ファンクラブ名の公募を開始した。

所属事務所F＆Fエンターテインメントは、8月20日午後、AHOFの公式SNSを通じて「AHOF公式ファンダム名公募案内」を掲載し、ファンに参加を呼びかけた。

今回の公募は20日午後9時から25日正午まで実施される。ファンは案内されたGoogleフォームにアクセスし、提示された候補の中から1つを選んで投票できる。さらに、自分のアイデアを追加で提案することも可能だ。ファンクラブ名の候補には、「ヨル」をはじめ、「FAMER」「AUR」「ALOW」「ALUV」「Twinkle」「ハナホプ」「ヨドル」「アバラ」など、ユニークで意味のこもったアイデアが並んでいる。

また、メンバー自身が提案したアイデアも候補に反映されている点も注目される。ファンの名称は単なる呼び名を超え、アーティストとファンを結ぶ特別な象徴でもある。そのため、AHOFとファンが力を合わせて生み出す公式ファンクラブ名に関心が集まっている。

最終的なファンクラブ名は投票結果によって決定される予定だ。ただし、候補以外にもより意味のあるアイデアが寄せられた場合は、メンバーの意見を反映し、最終的に選定される。

AHOFは、デビューアルバム『WHO WE ARE』で精力的に活動を展開している。ボーイズグループのデビューアルバムとして、初動売上5位にランクインし、音楽番組で3冠を達成するなど華々しいスタートを切った。

グローバル人気も目覚ましい。最近では、大阪と東京で開催した1stミニアルバムリリース記念イベントを成功裏に終え、会場周辺がファンで埋め尽くされるほどの熱狂ぶりを見せた。その勢いを受け、彼らは22日から第2弾リリースイベントを開催する予定だ。

さらに、8月30日にフィリピン・マニラのスマート・アラネタ・コロシアムで開催される

『AHOF 1ST PHILIPPINE FANCON RENDEZVOUS IN MANILA』は、チケット発売と同時に全席完売を記録し、グローバルファンからの熱い期待を証明した。

なお、韓国国内外で活躍中のAHOFは、本日（21日）ソウル・蚕室（チャムシル）室内体育館で開催される「2025 K-WORLD DREAM AWARDS」に出演する予定だ。

