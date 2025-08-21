表舞台から“消えた”NewJeans、ダニエルの近況明らかに　人気俳優と笑顔で早朝ランニング【PHOTO】 | RBB TODAY

活動休止中のガールズグループNewJeansのメンバー、ダニエルが人気俳優らと“早朝ランニング”に励む近況が伝えられた。

韓国の歌手SEAN（ショーン）は8月21日、自身のインスタグラムを更新。「UNKNOWN CREWの早朝ランニング。The early bird catches the worm」とキャプションに綴り、1枚の写真を投稿した。

公開された写真はSEAN、ダニエル、そして俳優パク・ボゴムのスリーショットだ。3人はランニング用のスポーティーなウェアに身をまとい、カメラに明るい笑顔を見せている。

SEANは「勤勉なボゴム、そしてダニエル。朝早くからランニングで始まり、一日を小さな幸せを探しながら始める姿がとても誇らしくて素敵だ」と2人を称賛。「ボゴムはフィリピンとタイのファンミーティング、元気で行ってきて。ダニエルはもうすぐ行われる初めての10km大会を応援するよ。みんな今日もファイト！」と伝えていた。

（写真＝SEANのInstagram）左からSEAN、ダニエル、パク・ボゴム

なお、ダニエルが所属するNewJeansは昨年11月にメンバー全員で緊急記者会見を開き、所属事務所ADORと専属契約を解約すると宣言した。以降はADORとの対立が続くなか、一部予定されていたスケジュールのみに参加し、現在はNewJeansとしての活動を休止している。

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。

