日本でも開催！BTS、全世界の映画館を“アーミーボム”で染める…上映プロジェクト「BTS MOVIE WEEKS」決定 | RBB TODAY

BTSが世界中の劇場でコンサート映像を上映する。

8月20日、BTSは公式SNSに「BTS MOVIE WEEKS」のメインポスターを公開し、特別イベントを告知した。

今回のイベントは9月24日～10月5日まで、65以上の国・地域、約2000館の映画館で彼らのコンサート実写映像を上映する大規模プロジェクトだ。BTSは公式ライトスティック「アーミーボム」で世界中の映画館を染め上げ、ファンに忘れられない特別な体験を届ける予定だ。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

「BTS MOVIE WEEKS」では、グループの成長と意義深い瞬間を収めた4本のコンサート映像が上映される。初めてKSPO DOMEに立った『BTS 2016 Live 花様年華 On Stage：Epilogue』、ビルボード・ミュージック・アワード受賞後の飛躍を刻んだ『BTS 2017 Live Trilogy EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL』が含まれる。

また、韓国歌手として初めてロンドンのウェンブリー・スタジアムで単独公演を行い、12万人を動員した『BTS 2019 WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF：SPEAK YOURSELF’ LONDON』も上映される。さらに、デビュー8周年を記念して開催されたオンラインファンミーティング『BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO』もラインナップに加わった。このファンミーティングは195の国・地域から133万人以上が視聴し、パンデミック下でも圧倒的なグローバルな影響力を証明した。

所属事務所のBIGHIT MUSICは「BTSの歩みを振り返ることができるプロジェクトを準備した。スクリーンを通じてあの日の感動とエネルギーを再び味わい、世界中のARMYと共有したい」とコメントしている。

上映作品は4K超高画質と5.1chサラウンドでリマスタリングされており、臨場感あふれる映像と音響を通じて観客はまるでコンサート会場にいるような体験を楽しめる。

韓国ではメガボックスにて9月23日～10月21日まで約1カ月間上映され、日本では10月3日より全国の映画館にて上映される。詳細は「BTS MOVIE WEEKS」公式サイトで確認できる。

なおBTSは、来年春にニューアルバムのリリースと大規模なワールドツアーの開催を公式発表しており、メンバーは7月から順次渡米し、音楽制作や公演準備に集中している。また、最近ではグローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じてファンとの活発な交流を続けている。

（記事提供＝OSEN）

