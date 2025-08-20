 ダウンタウン、有料配信サービス開始へ！11月1日スタート | RBB TODAY
ダウンタウン、有料配信サービス開始へ！11月1日スタート

ダウンタウン【写真：編集部】
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/02/229201.html

　20日、吉本興業が公式ホームページにて、ダウンタウンによる新配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を11日1日に開始することを発表した。

　同社は「弊社所属 ダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を2025年11月1日（土）に開始することが決まりましたのでお知らせします」と報告。続けて「本サービスに向けて、サブスクリプションに対応した独自の配信プラットフォームを新たに構築しました。ユーザーが参加できる機能も取り入れており、スマートフォン、パソコン、テレビで視聴できます」と説明した。

　新配信サービスで配信するコンテンツについては「弊社が組成し、国内外の企業から出資していただいたコンテンツファンドの資金を活用して制作してまいります」と説明。サービス名称、料金、コンテンツの内容等の詳細は「決まり次第、改めて公表させていただきます」とした。

　同社は18日、「国内外の企業からのご出資も含め数十億円規模の資金を調達・準備」しているというコンテンツファンドの組成を発表。今後については「明石家さんま、ダウンタウンをはじめ、中川家、千鳥、かまいたち、マヂカルラブリー、チョコレートプラネット、渡辺直美、霜降り明星や、今後活躍が期待できる若手を含む弊社所属タレントがプロデュース・出演するコンテンツのほか、スポーツ選手のドキュメンタリーやオーディション番組などの制作を予定」していると説明していた。

　また、ダウンタウン・松本人志は昨年1月、文春オンライン（文藝春秋）による性加害疑惑報道をめぐり、活動を休止していた。一方、浜田雅功は今年3月に体調不良で活動を休止したが、5月には活動再開を果たしていた。

※吉本興業『新配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」開始のお知らせ』


《アルファ村上》

