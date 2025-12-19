 映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』本予告映像が公開！川上洋平［Alexandros]＆SennaRinによる挿入歌も初披露 | RBB TODAY
映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』本予告映像が公開！川上洋平［Alexandros]＆SennaRinによる挿入歌も初披露

Ⓒ創通・サンライズ
　2026年1月30日に公開される映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の本予告映像が公開された。あわせて、川上洋平[Alexandros]とSennaRinによるデュエット曲「ENDROLL」が挿入歌に決定し、予告編内で音源が初披露された。


　上映規模も発表され、公開初日よりIMAX 61スクリーンを含む、全国合計426スクリーンでの上映が決定。CGディレクターを務める増尾隆幸が描き下ろした、Ξ（クスィー）ガンダムが力強く飛翔するIMAXビジュアルもお披露目となった。

IMAXビジュアルⒸ創通・サンライズ

　挿入歌を担当する川上[Alexandros]は、「ハサウェイの物語を2作にわたり、この声で追えることを光栄に感じています。『閃光』では“衝動”を。今作では、その先に残る“脆さ”を表現しました」とコメント。楽曲を手がける澤野弘之や共演のSennaRinから刺激を受けたとし、「再び劇場で、この物語の迫力を体感できる日が楽しみで仕方ありません」と期待を寄せた。 　

川上洋平［Alexandros］
SennaRin

　SennaRinは「深い歴史を持ち、長きにわたり多くの方に愛されてきたガンダムシリーズに携わることができ、大変光栄に思っています」と喜びを語り、「作品とともに楽曲も楽しんでいただけましたら幸いです」とメッセージを送った。

　公開に向けた関連イベントも続々と決定している。2026年1月2日からは歴代作品を連日上映する「ガンダムシネマラリー feat. 閃光のハサウェイ」がスタート。さらに3月7日・8日には東京国際フォーラム ホールCにて、澤野弘之らが出演するスペシャルライブ「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ THE SOUND OF U.C.0105」の開催も決定した。

　同ライブでは、作品の世界観をイメージした空間演出と共に劇中曲を生演奏で披露。澤野に加え、SennaRin、Benjamin、Laco、mpiといったボーカリストが出演し、物語を彩る名曲の数々を届ける。

　また、音楽リリース情報も公開となり、2026年2月4日にはコンセプトEP「LOSTandFOUND」とオリジナル・サウンドトラックが同時発売される。

※映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』本予告


《アルファ村上》

