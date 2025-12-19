“全席完売”のフィナーレへ！ZEROBASEONE、本日（19日）ワールドツアー「HERE&NOW」最終公演開幕 | RBB TODAY

ZEROBASEONEが、香港で2025年ワールドツアーの華やかなフィナーレを飾る。

ZEROBASEONEは、12月19日から21日（現地時間）までの3日間、香港・啓徳（カイタク）アリーナでワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’」を開催し、現地ファンと対面する。

「HERE&NOW」は、ZEROBASEONEとZEROSE（ファン名）が共に積み重ねてきたアイコニックな瞬間を、4つのパートに集約して届けるワールドツアーだ。

ZEROBASEONEは、10月のソウル公演を皮切りに、バンコク、埼玉、クアラルンプール、シンガポール、台北を熱狂させてきた。最終開催地となる香港では、全3公演を予定している。

メンバーは、現地ファンと呼吸を合わせながら、ツアーのエネルギーを凝縮したステージを披露する意気込みだ。

（写真提供＝WAKEONE）ZEROBASEONE

約3カ月にわたる大長征を締めくくる香港公演は、当初20日と21日の2公演のみが予定されていたが、チケット発売と同時に全席完売を記録。これを受けて1公演が追加され、ZEROBASEONEの強力なグローバル人気を改めて証明した。

ZEROBASEONEは、これまでの活動曲に加え、本ツアーでしか見られないセットリストを通じて、ステージ構成や演出の完成度を高めてきた。パワフルなダンス、9人9色のボーカル、圧倒的スケールのステージ演出が融合し、会場の没入感を一層高めている。

なお、ZEROBASEONEは1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』で、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」に23位で初登場し、自身の最高記録を更新した。

さらに、日本1st EP『PREZENT』とスペシャルEP『ICONIK』により、2025年だけで日本レコード協会（RIAJ）のプラチナ認定を2作連続で獲得し、海外音楽市場における存在感を確固たるものにしている。

また、12月1日には、当初来年1月までとされていた完全体での活動期間が3月まで延長されることが発表され、ファンを喜ばせた。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

