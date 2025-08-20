美人すぎる卓球選手・菊池日菜、夏のプライベートショットに反響 | RBB TODAY

「可愛すぎる卓球女子」で話題の菊池日菜、なえなのや森香澄ら所属の芸能事務所に | RBB TODAY
話題の卓球女子・菊池日菜が26日、自身のX（旧Twitter）を更新。なえなのや森香澄などが在籍する芸能事務所「seju」に所属する旨を伝えた。
元SKE48・荒井優希、可愛すぎる浴衣オフショにファンうっとり | RBB TODAY
荒井優希はSKE48卒業後、プロレス活動を続け、浴衣姿をインスタで公開しファンに称賛された。
14日、「可愛すぎる卓球女子」として知られる菊池日菜が自身の公式インスタグラムを更新。公開したプライベートショットが反響を呼んでいる。
菊池は東京女子体育大学に在学し、全国大会への出場経験を持つ卓球の実力者。SNS投稿をきっかけに、「可愛すぎる卓球女子」として一躍知られる存在となった。
今回の投稿では、夕日が沈む海を背に髪をなびかせてカメラを見つめる哀愁漂う一枚や、海岸沿いで愛犬を抱き微笑みながら散歩を楽しむ姿など、夏を感じさせる写真を披露。緑と海を見つめるカットでは、整った目鼻立ちが際立つ美しい横顔も見られる。
この投稿には「1枚目の写真好き！」「3枚目の場所は私も好きです もう何年も行ってないなぁ」「圧倒的な透明感！横顔もキュート」「写真からも...潮風を感じますねッ！やっぱり 海も似合いますね…」など、称賛の声が寄せられている。